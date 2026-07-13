ANPC: Mucegai și lenjerii nespălate în camerele de pe litoral. Amenzi de peste 750 de milioane de lei

Verificările au fost făcute în perioada 6-12 iulie de inspectorii din cadrul comandamentului Estival 2026.

Inspectorii au dat 164 de amenzi în valoare de peste 750.000 de lei, dar și 191 de avertismente.

Au fost oprite temporar sau definitiv de la vânzare produse neconforme a căror valoare depășeșste 50.000 de lei. De asemenea, în cazul a trei operatori economici a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Inspectorii au găsit servicii pestate în spații neautorizate, dar și lipsa informării privind tarifele.

ANPC: Mucegai și lenjerii nespălate

În camerele destinate turiștilor au fost găsite mucegai, corpuri sanitare sparte, huse de protecție pentru saltele, lenjerii și saltele neigienizate.

Au mai fost găsite nereguli care vizau întreținerea piscinelor, precum și zone și șezlonguri deteriorate și neigienizate.

Produse expirate sau păstrate în condiții necorespunzătoare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și impurități sau suveniruri vândute fără date de identificare și caracterizare sunt alte nereguli găsite de inspectorii ANPC.

Pe lângă verificările făcute, ANPC a desfășurat peste 50 de acțiuni de consiliere, promovând conformarea voluntară și prevenirea abaterilor prin informarea operatorilor economici.