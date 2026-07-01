ANPC a intrat în magazine și a descoperit nereguli grave la carne, lapte și ouă

Verificările au vizat operatorii economici care comercializează produse de origine animală specifice unor zone recunoscute pentru tradiția agroalimentară.

Acțiunile de control au avut loc în perioada 23-25 iunie. Inspectorii au verificat modul în care sunt comercializate produsele și respectarea legislației privind informarea consumatorilor.

Produse retrase de la vânzare și activitate suspendată pentru doi operatori

În urma controalelor, ANPC a aplicat 263 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei. Totodată, au fost emise 155 de avertismente.

Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 118.000 de lei. Alte produse, în valoare de peste 61.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

În cazul a doi operatori economici, autoritatea a decis suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Consumatorii puteau fi induși în eroare privind originea produselor

Printre cele mai grave abateri descoperite se numără inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la zona geografică de proveniență a produselor.

Inspectorii au identificat și diferențe între denumirile folosite la comercializare și cele înscrise în documentele de proveniență.

De asemenea, au fost utilizate mențiuni care puteau crea consumatorilor așteptări nejustificate privind calitatea sau modul de procesare al produselor.

Probleme la depozitare, etichetare și ambalare

ANPC a constatat nerespectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare recomandate pentru produse lactate, carne și ouă. Comisarii au găsit produse comercializate fără elemente de identificare și caracterizare.

Au fost descoperite și ambalaje neconforme, neetanșe sau fără informațiile obligatorii privind originea, specia, data-limită de consum și cantitatea netă.

Acțiunea desfășurată în perioada 23-25 iunie s-a desfășurat la doar câteva zile după o altă amplă campanie de controale derulată de ANPC, între 15 și 19 iunie. Atunci, inspectorii au verificat peste 1.500 de operatori economici și au aplicat 990 de amenzi, în valoare de peste 4,4 milioane de lei.