Prima pagină » Social » ANPC a intrat în magazine și a descoperit nereguli grave la carne, lapte și ouă

ANPC a intrat în magazine și a descoperit nereguli grave la carne, lapte și ouă

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național.
ANPC a intrat în magazine și a descoperit nereguli grave la carne, lapte și ouă
Galerie Foto 19
Sursa foto: ANPC
Oana Antipa
01 iul. 2026, 16:40, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Verificările au vizat operatorii economici care comercializează produse de origine animală specifice unor zone recunoscute pentru tradiția agroalimentară.

Vezi galeria foto
19 poze

Acțiunile de control au avut loc în perioada 23-25 iunie. Inspectorii au verificat modul în care sunt comercializate produsele și respectarea legislației privind informarea consumatorilor.

Produse retrase de la vânzare și activitate suspendată pentru doi operatori

În urma controalelor, ANPC a aplicat 263 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste un milion de lei. Totodată, au fost emise 155 de avertismente.

Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 118.000 de lei. Alte produse, în valoare de peste 61.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare.

În cazul a doi operatori economici, autoritatea a decis suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Consumatorii puteau fi induși în eroare privind originea produselor

Printre cele mai grave abateri descoperite se numără inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la zona geografică de proveniență a produselor.

Inspectorii au identificat și diferențe între denumirile folosite la comercializare și cele înscrise în documentele de proveniență.

De asemenea, au fost utilizate mențiuni care puteau crea consumatorilor așteptări nejustificate privind calitatea sau modul de procesare al produselor.

Probleme la depozitare, etichetare și ambalare

ANPC a constatat nerespectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare recomandate pentru produse lactate, carne și ouă. Comisarii au găsit produse comercializate fără elemente de identificare și caracterizare.

Au fost descoperite și ambalaje neconforme, neetanșe sau fără informațiile obligatorii privind originea, specia, data-limită de consum și cantitatea netă.

Acțiunea desfășurată în perioada 23-25 iunie s-a desfășurat la doar câteva zile după o altă amplă campanie de controale derulată de ANPC, între 15 și 19 iunie. Atunci, inspectorii au verificat peste 1.500 de operatori economici și au aplicat 990 de amenzi, în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da