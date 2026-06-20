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Mucegai, rugină și alimente expirate. Neregulile găsite de ANPC în doar câteva zile

Produse expirate, pește alterat, alimente cu mucegai și ulei degradat. Este ceea ce au descoperit inspectorii ANPC în urma unor controale făcute la peste 1.500 de operatori economici din întreaga țară.
Mucegai, rugină și alimente expirate. Neregulile găsite de ANPC în doar câteva zile
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Andreea Tobias
20 iun. 2026, 10:59, Social
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În doar cinci zile, comisarii ANPC au aplicat aproape 1.000 de amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei și au retras de la vânzare produse neconforme de sute de mii de lei.

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În perioada 15–19 iunie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut controale la peste 1.500 de operatori economici.

Comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost date următoarele sancțiuni și măsuri:

990 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,4 milioane de lei

749 de avertismente

valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 230.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost:

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită;

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, derivate din pește, sosuri și prăjituri);

pește proaspăt prezentând modificări organoleptice (culoare și textură);

comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare;

prezența acumulărilor de gheață în ambalaje, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului;

produse de brutărie cu depuneri de mucegai;

produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;

utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități;

paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide;

utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

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