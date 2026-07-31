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Mucegai, produse expirate și deficiențe grave de depozitare, descoperite în controale la peste 1.250 de operatori economici

Produse expirate, alimente cu mucegai și numeroase deficiențe de depozitare au fost descoperite în urma controalelor efectuate la peste 1.250 de operatori economici din țară. Verificările s-au soldat cu amenzi de peste 3,3 milioane de lei și suspendarea activității unor firme.
Mucegai, produse expirate și deficiențe grave de depozitare, descoperite în controale la peste 1.250 de operatori economici
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Sursa foto: ANPC
Oana Antipa
31 iul. 2026, 12:52, Social
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În perioada 26 – 31 iulie, comisarii ANPC au verificat peste 1.250 de operatori economici din întreaga țară, vizând siguranța produselor comercializate, respectarea legislației din domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor.

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În urma controalelor, inspectorii au identificat numeroase nereguli, cele mai grave fiind comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat, existența unor produse alimentare depreciate, inclusiv cu depuneri de mucegai, precum și păstrarea alimentelor la temperaturi care nu respectau recomandările producătorilor.

De asemenea, au fost descoperite produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, ceea ce poate îngreuna informarea corectă a consumatorilor.

Probleme de etichetare și condiții improprii de depozitare

Inspectorii au mai constatat lipsa prețului pe unitatea de măsură, depozitarea necorespunzătoare a mărfurilor și deficiențe privind informarea consumatorilor, inclusiv lipsa traducerilor în limba română sau a informațiilor privind perioada promoțională.

Pe lista abaterilor se regăsesc și agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate, acumulări de gheață în ambalajele produselor congelate, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare și etichetarea necorespunzătoare a unor articole de îmbrăcăminte. Totodată, ANPC a identificat cazuri în care serviciile erau prestate în spații neautorizate sau care nu respectau condițiile legale de funcționare.

Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și produse retrase de la vânzare

Ca urmare a neregulilor constatate, ANPC a aplicat 706 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei, și 556 de avertismente.

Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 158.000 de lei, precum și oprirea temporară a comercializării unor produse estimate la peste 157.000 de lei.

În cazul a 15 operatori economici, autoritatea a decis suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Valoarea totală a produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 1,52 milioane de lei.

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