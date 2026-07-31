Prima pagină » Social » Seceta extremă scoate la iveală comori ascunse în Dunăre. Un posibil proiectil medieval, descoperit după scăderea record a apelor

Seceta extremă scoate la iveală comori ascunse în Dunăre. Un posibil proiectil medieval, descoperit după scăderea record a apelor

Nivelul Dunării a coborât la un minim istoric în Ungaria, iar retragerea apelor începe să dezvăluie obiecte ascunse de sute sau chiar mii de ani. După epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, cercetătorii analizează acum un alt posibil artefact istoric, transmite Euronews.
Seceta extremă scoate la iveală comori ascunse în Dunăre. Un posibil proiectil medieval, descoperit după scăderea record a apelor
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
31 iul. 2026, 13:16, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La Budapesta, nivelul Dunării a scăzut miercuri până la 23 de centimetri, depășind precedentul minim istoric de 33 de centimetri, înregistrat în 2018, mai scrie Euronews. Chiar dacă apa a mai crescut ușor ulterior, meteorologii nu estimează o îmbunătățire semnificativă, iar un nou val de caniculă urmează să lovească Ungaria. Pe măsură ce fluviul se retrage, suprafețe întinse ale albiei au ieșit la suprafață. Situația este atât de neobișnuită încât un ciclist a reușit să parcurgă pe fundul Dunării traseul dintre Budapesta și orașul Vác.

O piatră perfect rotundă ar putea ascunde o poveste veche de până la 2.000 de ani

În apropierea localității Visegrád, un localnic a descoperit o sferă de piatră aproape perfectă și a anunțat imediat Muzeul „Mátyás Király”. Primele evaluări sugerează că obiectul ar putea fi un proiectil de catapultă folosit în timpul asediilor cetății Visegrád. Specialiștii urmează să examineze descoperirea pentru a confirma ipoteza. Dacă aceasta se dovedește corectă, proiectilul ar putea avea o vechime de cel puțin 400 de ani, iar în cel mai optimist scenariu chiar aproape 2.000 de ani, deoarece în zonă a existat și o fortificație romană.

Nu este singura descoperire

Seceta a scos deja la iveală și epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, descoperită în apropiere de Mohács, iar autoritățile se așteaptă ca nivelul foarte scăzut al apei să ducă la noi descoperiri arheologice în perioada următoare. În același timp, navigația pe Dunăre este grav afectată. Pe unele sectoare, transportul de marfă și cel de pasageri au fost restricționate, inclusiv în zona Budapestei.

O vedere a fluviului Dunărea, care a atins niveluri istorice minime la Budapesta, Ungaria, pe 30 iulie 2026. Foto: Robert Nemeti / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Seceta se agravează

Autoritățile ungare au declarat stare de alertă în lupta împotriva secetei, după ce aproximativ trei sferturi din districtele de administrare a apelor au depășit pragurile critice de deficit hidric. Prognozele indică faptul că în următoarele două săptămâni nu sunt așteptate precipitații importante, iar temperaturile ar putea urca până la 39 de grade Celsius. Potrivit unei analize publicate recent de organizația World Weather Attribution, seceta din Europa este alimentată în principal de temperaturile extreme, care accelerează evaporarea apei din râuri, sol și vegetație. Cercetătorii estimează că astfel de condiții sunt astăzi de până la 80 de ori mai probabile decât înainte de încălzirea globală provocată de activitățile umane.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
Zece alpiniști, inclusiv celebrul Nirmal Purja, sunt căutați de salvatori după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume. Mesajul transmis de alpinistul Horia Colibășanu
Gandul
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Pedeapsă mică pentru contabila care a țepuit MAE cu 8,4 milioane de lei. Cum povestește inculpata că a luat banii: „Când diplomații erau în misiune, eu îi treceam ca fiind în concediu”
Libertatea
Adrian Ropotan, în stare gravă după accidentul de microbuz din Argeș. Antrenorul a fost resuscitat la fața locului. Imagini de la locul accidentului
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia