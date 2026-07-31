Seceta extremă scoate la iveală comori ascunse în Dunăre. Un posibil proiectil medieval, descoperit după scăderea record a apelor

La Budapesta, nivelul Dunării a scăzut miercuri până la 23 de centimetri, depășind precedentul minim istoric de 33 de centimetri, înregistrat în 2018, mai scrie Euronews. Chiar dacă apa a mai crescut ușor ulterior, meteorologii nu estimează o îmbunătățire semnificativă, iar un nou val de caniculă urmează să lovească Ungaria. Pe măsură ce fluviul se retrage, suprafețe întinse ale albiei au ieșit la suprafață. Situația este atât de neobișnuită încât un ciclist a reușit să parcurgă pe fundul Dunării traseul dintre Budapesta și orașul Vác.

O piatră perfect rotundă ar putea ascunde o poveste veche de până la 2.000 de ani

În apropierea localității Visegrád, un localnic a descoperit o sferă de piatră aproape perfectă și a anunțat imediat Muzeul „Mátyás Király”. Primele evaluări sugerează că obiectul ar putea fi un proiectil de catapultă folosit în timpul asediilor cetății Visegrád. Specialiștii urmează să examineze descoperirea pentru a confirma ipoteza. Dacă aceasta se dovedește corectă, proiectilul ar putea avea o vechime de cel puțin 400 de ani, iar în cel mai optimist scenariu chiar aproape 2.000 de ani, deoarece în zonă a existat și o fortificație romană.

Nu este singura descoperire

Seceta a scos deja la iveală și epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, descoperită în apropiere de Mohács, iar autoritățile se așteaptă ca nivelul foarte scăzut al apei să ducă la noi descoperiri arheologice în perioada următoare. În același timp, navigația pe Dunăre este grav afectată. Pe unele sectoare, transportul de marfă și cel de pasageri au fost restricționate, inclusiv în zona Budapestei.

Seceta se agravează

Autoritățile ungare au declarat stare de alertă în lupta împotriva secetei, după ce aproximativ trei sferturi din districtele de administrare a apelor au depășit pragurile critice de deficit hidric. Prognozele indică faptul că în următoarele două săptămâni nu sunt așteptate precipitații importante, iar temperaturile ar putea urca până la 39 de grade Celsius. Potrivit unei analize publicate recent de organizația World Weather Attribution, seceta din Europa este alimentată în principal de temperaturile extreme, care accelerează evaporarea apei din râuri, sol și vegetație. Cercetătorii estimează că astfel de condiții sunt astăzi de până la 80 de ori mai probabile decât înainte de încălzirea globală provocată de activitățile umane.