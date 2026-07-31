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Scăderea record a nivelului Dunării a scos la iveală rămășițele unui mamut lânos

Rămășițele unui mamut lânos tânăr au fost descoperite pe fundul Dunării, în regiunea Ruse, după ce nivelul fluviului a scăzut la un minim istoric. Specialiștii spun că oasele aparțin, cel mai probabil, unui singur exemplar și oferă informații importante despre fauna preistorică din zonă.
Scăderea record a nivelului Dunării a scos la iveală rămășițele unui mamut lânos
Reconstituire a unui mamut lânos în Royal British Columbia Museum/sursa foto: Wikipedia
Maria Miron
31 iul. 2026, 10:49, Știri externe
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Rămășițele descoperite pe fundul Dunării, în apropierea satului Ryahovo din regiunea Ruse, au fost identificate ca aparținând unui mamut lânos tânăr (Mammuthus primigenius), au anunțat cercetătorii de la Muzeul Regional de Istorie din Ruse, citați de Novinite.

Descoperirea a fost posibilă după ce nivelul apei Dunării a scăzut până la valori record, lăsând la vedere zone aflate în mod normal sub apă.

Potrivit specialiștilor Ecomuzeului din Ruse, cel mai important element al descoperirii este mandibula inferioară a animalului, păstrată într-o stare relativ bună, în special dinții. Alături de aceasta au mai fost găsite un femur, fragmente de oase, un fildeș aproape întreg și bucăți de coaste.

Cum ar fi ajuns mamutul în zonă

Specialiștii iau în calcul două ipoteze care ar putea explica descoperirea. Prima este că mamutul a trăit într-un mediu mlăștinos, întrucât, în preistorie, zona actualei Dunări era acoperită de mlaștini întinse. A doua ipoteză este că rămășițele au fost transportate de fluviu dintr-o altă regiune.

Totuși, faptul că oasele au fost găsite concentrate într-un singur loc îi face pe cercetători să creadă că animalul a murit chiar în zona în care a fost descoperit.

Descoperirea diferă de cele anterioare

Directorul Muzeului Regional de Istorie din Ruse, profesorul Nikolay Nenov, a precizat că, deși în zonă au mai fost găsite rămășițe de mamuți, descoperire actuală este diferită.

Potrivit acestuia, în trecut, astfel de oase erau recuperate din sedimentele fluviului în timpul lucrărilor de dragare, în timp ce acum mai multe fragmente au fost găsite împreună, indicând că provin de la același animal.

Autoritățile au fost alertate de locuitorii satului Ryahovo, după ce au observat oase ieșind din mâlul Dunării. Specialiștii ajunși la fața locului au identificat mandibula inferioară, doi colți și un posibil fragment de coastă.

Vor fi analizate și conservate

Rămășițele urmează să fie recuperate și transportate pentru analize și conservare. Cercetătorii vor încerca să stabilească cu exactitate specia și să afle mai multe informații despre animalul preistoric.

Profesorul Nenov a subliniat că descoperirea nu trebuie considerată o senzație științifică, însă fiecare astfel de descoperire contribuie la înțelegerea mediului și faunei care au existat în regiune cu mii de ani în urmă.

„Nu aș numi-o o senzație, dar fiecare descoperire a unor astfel de rămășițe străvechi este foarte importantă pentru știință”, a declarat acesta.

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