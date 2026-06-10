ADN de mamut lânos, descoperit în excremente fosilizate de veveriță vechi de până la 700.000 de ani

Materialul genetic identificat are o vechime cuprinsă între 3.000 și 700.000 de ani și include ADN provenit de la mamut lânos, lup, bizon, cal, un ghepard dispărut și sute de specii de plante.

Autorul principal al studiului publicat marți în revista științifică Nature Communications, Tyler Murchie, cercetător în paleogenomică la Universitatea McMaster, a declarat că descoperirea oferă o perspectivă rară asupra ecosistemelor care au existat în nordul Americii de Nord de-a lungul sutelor de mii de ani.

Inițial, cercetătorii intenționau să studieze microbiomul veverițelor de pământ arctice, însă au descoperit o biodiversitate genetică mult mai mare decât se așteptau. Potrivit oamenilor de știință, aceste rozătoare funcționează ca adevărați „arhivari naturali”, adunând în vizuinile lor semințe, frunze, oase, blană și alte materiale organice.

Unele dintre aceste galerii au fost sigilate de permafrost în urmă cu sute de mii de ani, transformându-se în adevărate capsule ale timpului. Cercetătorii au găsit chiar și un exemplar de veveriță perfect conservat, rămas înghețat în vizuină după ultima perioadă de hibernare.

Recrearea caracteristicilor de mamut lânos

Folosind fragmentele de ADN recuperate, echipa a reconstituit 18 genomuri mitocondriale, inclusiv șase aparținând unor mamuți lânoși care au trăit în perioade diferite. Descoperirea ar putea contribui la înțelegerea evoluției acestei specii dispărute în urmă cu aproximativ 4.000 de ani.

Datele genetice vor fi puse la dispoziția comunității științifice, inclusiv a companiilor care studiază posibilitatea recreării unor caracteristici ale mamutului lânos prin inginerie genetică. Una dintre acestea este Colossal Biosciences, companie care și-a exprimat obiectivul de a readuce la viață trăsături ale speciei folosind ADN și tehnici moderne de editare genetică.

Autorii studiului lucrează în prezent la o nouă cercetare dedicată evoluției mamutului lânos, pe baza informațiilor genetice obținute din aceste depozite naturale neobișnuite.