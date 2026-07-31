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Veniturile din turism ale Turciei scad considerabil din cauza războiului din Iran

Turcia, țară ale cărei venituri se bazează în proporție foarte mare din turism, înregistrează scăderi substanțiale de bani care vin din această zonă, iar asta este din cauza instabilității din Orientul Mijlociu. Și un paradox: dacă tot mai puțini turiști vin în Turcia, tot mai mulți turci pleacă în alte țări pentru vacanțe.
Veniturile din turism ale Turciei scad considerabil din cauza războiului din Iran
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Luiza Moldovan
31 iul. 2026, 10:45, Știri externe
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Veniturile din turism ale Turciei scad cu 2,6% din cauza instabilității din Orientul Mijlociu, în al doilea trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și coboară la 15,9 miliarde de dolari, arată date oficiale citate de Turkiye Today.

Veniturile provenite din turism sunt, evident, corelate cu reducerea numărului de turiști care au ales ă vină în Turcia.

Războiul din Iran își spune cuvântul în Turcia

Între aprilie și iunie, aproape 15,6 milioane de persoane au părărit Turcia, cu 5,1% mai puțin față de anul trecut.

Călătoriile în această țară care-și ia o porție sănătoasă de venituri din turism au scăzut din cauza tensiunilor și insecurității din Orientul Mijlociu, care, iată, dictează și în afara regiunii.

Tot mai mulți turci pleacă în vacanțe în afara țării lor

Pe de altă parte, tot mai mulți turci aleg să-și petreacă vacanța peste hotare.

Cheltuielile turcilor în călătoriile internaționale au urcat cu 7,4%, ajungând la 3 miliarde de dolari.

Din această sumă, 2,1 miliarde de dolari au reprezentat cheltuieli individuale de călătorie, iar 874 de milioane de dolari au fost direcționate către pachete turistice organizate.

Numărul turcilor care au ales să călătorească în afara țării a crescut cu 16,5%, ajungând la 3,4 milioane de persoane doar în acest trimestru.

Cheltuielile turiștilor în Turcia și paradoxul din turism

În medie, fiecare călător a cheltuit 863 de dolari pe parcursul vacanței.

Datele arată o imagine paradoxală: în timp ce Turcia atrage tot mai greu vizitatori din cauza contextului geopolitic tensionat, propriii cetățeni par tot mai puțin afectați de aceleași riscuri atunci când vine vorba de propriile călătorii externe.

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