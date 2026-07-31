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Bulgaria păstrează MiG-29 în serviciu. Tranziția completă la F-16 este amânată

Bulgaria va continua să folosească avioanele de vânătoare MiG-29 pentru misiunile de poliție aeriană și pentru îndeplinirea obligațiilor față de NATO până când noile F-16 Block 70 vor deveni complet operaționale. Aeronavele sovietice rămân, deocamdată, singura platformă disponibilă pentru apărarea spațiului aerian.
Bulgaria păstrează MiG-29 în serviciu. Tranziția completă la F-16 este amânată
avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene Bulgare/sursa foto: airforce-bg.com
Maria Miron
31 iul. 2026, 11:21, Știri externe
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Ministerul Apărării de la Sofia a transmis că menținerea în serviciu a avioanelor MiG-29 este necesară pentru continuarea misiunilor de apărare aeriană, până când noile F-16 vor deveni complet operaționale.

Bulgaria caută piese pentru MiG-29

Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, citat de Novinite, a anunțat că Bulgaria a contactat mai multe state, inclusiv Polonia – unul dintre foștii operatori de MiG-29 – pentru a afla dacă mai sunt disponibile aeronave sau piese de schimb.

Oficialul a precizat însă că Bulgaria nu intenționează să își mărească flota de MiG-29, ci urmărește doar achiziționarea componentelor necesare pentru menținerea în stare de funcționare a avioanelor aflate deja în serviciu.

Potrivit ministrului, deficitul de piese de schimb și componente pentru avioanele MiG-29 nu a afectat până acum principalele misiuni ale Forțelor Aeriene Bulgare.

MiG-29 rămâne esențial pentru apărarea spațiului aerian bulgar

Dimitar Stoyanov a explicat că Bulgaria trebuie să mențină în stare de zbor avioanele MiG-29 și să asigure aprovizionarea cu echipamente și piese de schimb, deoarece acestea sunt, în prezent, singurele aeronave cu care țara își poate îndeplini misiunile de poliție aeriană și obligațiile față de NATO.

Ministrul a precizat că solicitările adresate Poloniei au avut doar scop informativ și nu schimbă planurile de modernizare a Forțelor Aeriene Bulgare.

Întârzieri la livrarea F-16

Oficialitățile bulgare au trimis scrisori și către Statele Unite și Suedia pentru a analiza posibilitatea achiziționării unor avioane F-16 și Gripen la mâna a doua, însă nu se așteaptă la un răspuns favorabil.

Bulgaria a primit anul trecut primele opt avioane F-16 Block 70 comandate din Statele Unite, însă livrarea celui de-al doilea lot, format din alte opt aparate, a fost amânată. Din acest motiv, durata de exploatare a flotei MiG-29 a fost prelungită.

În paralel, Ministerul Apărării a lansat o procedură de achiziție publică pentru repararea a până la zece motoare MiG-29, astfel încât aeronavele să poată rămâne operaționale pe durata tranziției către noua flotă de F-16.

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