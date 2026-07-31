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Economia Coreei de Nord ar fi crescut în 2025 pentru al treilea an consecutiv și există o explicație

Vecinii de la sud ai Coreei de Nord estimează că economia acestei țări ar fi crescut, în 2025, pentru al treilea an consecutiv. O analiză pe domenii de activitate a acestei instituții livrează și explicații coerente pentru care se întâmplă asta.
Economia Coreei de Nord ar fi crescut în 2025 pentru al treilea an consecutiv și există o explicație
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Sursa foto: KCNA/KNS/dpa
Luiza Moldovan
31 iul. 2026, 12:09, Știri externe
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Banca Centrală a Coreei de Sud estimează că economia Coreei de Nord a crescut cu 3,5% în 2025, iar acest an ar fi fost al treilea consecutiv în care se întâmplă acest lucru, potrivit Kyodo News.

Potrivit Băncii Coreei de Sud, vecinii de la Nord ar fi înregistrat o creștere economică de cel puțin 3%, pentru al treilea an consecutiv, iar acest lucru derivă din creșterea exporturilor de arme către Rusia.

Au crescut și veniturile din valutele străine intrate în această țară

Agenția de știri Yonhap notează că Produsul Intern Brut al Coreei de Nord pare să fi depășit, anul trecut, nivelul din 2017, an în care sancțiunile economice impuse acestei țări au început să se intensifice.

Se pare, de asemenea, că valutele străine care au intrat în Coreea de Nord din trimiterea de trupe către Rusia au crescut.

Creșteri de peste 6% în sectoare importante

Industria prelucrătoare a crescut, potrivit estimărilor Băncii Centrale a Coreei de Sud, cu 6,6%. Sunt în expnasiune industria ușoară, grea și cea chimică.

Construcțiile au crescut cu 6,3% și au fost susținute în principal de clădirile nerezidențiale.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au crescut, de asemenea, cu 3,6%, după ce, în anul precedent,acestea se contractaseră din cauza vremii nefavorabile.

A crescut și venitul național brut pe cap de locuitor în Coreea de Nord

Coreea de Nord a avut exporturi și importuri totale de 16% față de anul precedent lui 2025 și au însumat 3,13 miliarde de dolari.

Venitul național brut pe cap de locuitor a fost de 1,9 milioane de woni, adică aproximativ 1/28 din cel al Coreei de Sud.

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