Coreea de Nord anunță consolidarea programului nuclear și extinderea atribuțiilor serviciilor de informații

Extinderea spionajului militar împotriva Seulului

Conducerea de la Phenian a decis consolidarea forței nucleare „atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ”, precum și extinderea atribuțiilor Biroului General de Recunoaștere și Informații, agenția militară responsabilă de operațiunile de informații care vizează Coreea de Sud, notează AFP.

Măsurile au fost aprobate în cadrul unei reuniuni extinse a Comitetului Militar Central al Partidului Muncitoresc, desfășurată joi.

În cadrul întâlnirii au fost analizate modalități de consolidare a capacităților de recunoaștere militară și de culegere a informațiilor, agenția descriind structura drept un element esențial în monitorizarea amenințărilor și obținerea informațiilor strategice.

Refuzul dialogului

Anunțul din partea Phenianului vine după ce s-a observat o schimbare radicală de poziționare, având în vedere că Nordul a refuzat în repetate rânduri inițiativele de dialog promovate de președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Coreea de Sud continuă să fie percepută drept „cel mai ostil” adversar, în timp ce Coreea de Nord și-a reafirmat statutul de stat nuclear.

„Recunoașterea militară capătă o semnificație diferită în cadrul unei abordări la nivel statal, întrucât activitățile de informații care vizează un alt stat suveran pot avea implicații diplomatice”, a declarat Hong Min, cercetător la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

Istoricul operațiunilor de spionaj

De la încheierea Războiului din Coreea, în 1953, Coreea de Nord a desfășurat numeroase operațiuni de spionaj, de la colectarea de informații până la asasinate.

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără uciderea, în 1997, a dezertorului Lee Han-young, precum și activitatea lui Jeong Su-il, un agent care a intrat în Coreea de Sud în 1984 sub identitatea falsă a unui academician filipinezo-libanez.