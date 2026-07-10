Taiwanul a început evacuările înainte de aterizarea taifunului Bavi, cel mai puternic care amenință insula din 1995

Taiwanul a luat măsuri de urgență în contextul apropierii taifunului Bavi, care este prognozat să lovească nordul și estul insulei în cursul zilelor de vineri și sâmbătă, înainte de a se îndrepta spre sudul Japoniei și ulterior către China, notează AFP.

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate preventiv, inclusiv aproape toți locuitorii dintr-o zonă a comitatului Hualien, unde autoritățile monitorizează două lacuri de acumulare situate în regiunile montane. Totodată, activitatea școlilor și a instituțiilor publice a fost suspendată în opt comitate și orașe din nordul și estul țării, inclusiv în capitala Taipei.

Locuitorii orașului-port Keelung s-au pregătit pentru impactul furtunii prin aprovizionarea cu alimente, protejarea ferestrelor și amplasarea de saci cu nisip în fața locuințelor, în urma recomandărilor autorităților.

Potrivit meteorologilor taiwanezi, fenomenul este însoțit de vânturi care ating până la 198 km/h și are o roză a vânturilor puternice de aproximativ 380 de kilometri, fiind cel mai extins taifun care amenință Taiwanul de la modificarea sistemului de măsurare, în 1995.

De asemenea, sunt așteptate precipitații între 600 și 900 litrii pe metru pătrat, fiind emisă și o alertă de mega valuri de până la șase metri înălțime.