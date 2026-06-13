Explozie într-un bloc din Timișoara. Trei persoane au fost rănite, zeci au fost evacuate

Explozia a fost auzită dimineață. ISU Timiș anunță că sâmbătă „în jurul orei 05:50, am fost solicitați să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timișoara”.

Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul are patru etaje.

Trei persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, fiind „în stare conștientă și cooperantă”.

Din imobil s-au evacuat sau au fost evacuate de pompieri 43 de persoane. ISU mai anunță că incendiul a fost lichidat, se acționează pentru ventilarea casei scării.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal și victime multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, dar și o ambulanță SAJ.