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Explozie într-un bloc din Timișoara. Trei persoane au fost rănite, zeci au fost evacuate

O explozie puternică s-a produs sâmbătă dimineața într-un bloc din Timișoara. Trei persoane au fost rănite și zeci au fost evacuate. La fața locului intervin mai mute echipe de pompieri și de la Ambulanță.
Explozie într-un bloc din Timișoara. Trei persoane au fost rănite, zeci au fost evacuate
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
13 iun. 2026, 07:12, Social
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Explozia a fost auzită dimineață. ISU Timiș anunță că sâmbătă „în jurul orei 05:50, am fost solicitați să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timișoara”.

Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul are patru etaje.

Trei persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, fiind „în stare conștientă și cooperantă”.

Din imobil s-au evacuat sau au fost evacuate de pompieri 43 de persoane. ISU mai anunță că incendiul a fost lichidat, se acționează pentru ventilarea casei scării.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal și victime multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, dar și o ambulanță SAJ.

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