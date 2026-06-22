Prima pagină » Social » UPDATE Scurgeri de gaze în Capitală. 90 de persoane, evacuate dintr-un bloc. Explicațiile Distrigaz

UPDATE Scurgeri de gaze în Capitală. 90 de persoane, evacuate dintr-un bloc. Explicațiile Distrigaz

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin luni după-amiaza pe strada Postăvarul, unde au fost semnalate scurgeri de gaze la o țeavă care face legătura cu un bloc.
UPDATE Scurgeri de gaze în Capitală. 90 de persoane, evacuate dintr-un bloc. Explicațiile Distrigaz
Foto: ISU București-Ilfov
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 15:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

UPDATE De ce s-au tăiat gazele

Distrigaz Sud Rețele a detaliat luni seara cauzele întreruperii temporare a alimentării cu gaze naturale pe strada Postăvarul, din sectorul 3 al municipiului București, cerându-și în același timo scuze pentru disconfortul creat clienților.

Potrivit reprezentanților Distrigaz Sud Rețele , ca urmare a unui incident, s-a produs o avarie asupra unui branșament al sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat pe strada Postăvarului nr. 17, bloc O28, scara 4, din sectorul 3 al municipiului București. Pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 iunie 2026, începând cu ora 13:27.

În urma acestei întreruperi neplanificate, au fost afectați 40 clienți casnici situați pe strada Postăvarului nr. 17, blocul O28, scările 3, 4 și 5, din sectorul 3 al municipiului București.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea avariei. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 22 iunie 2026, în jurul orei 19:00, a transmis compania, la ora 18:40.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

UPDATE Locatarii s-au putut întoarce în case

Accesul persoanelor în bloc a fost permis. ISU București-Ilfov a anunțat că s-au făcut măsurători în imobil și că nu au fost descoperite valori depășite.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

ISU București-Ilfov anunță că a fost decisă evacuarea tuturor celor șase scări ale blocului. Astfel, au fost evacuate 90 de persoane și a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanții companiei de profil.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, Detașamentul Special de Salvatori, un echipaj CBRN și echipaje ale Ambulanței.

Au fost făcute până acum măsurători la trei scari de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale.

Intervenția este în desfășurare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da