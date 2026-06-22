UPDATE Scurgeri de gaze în Capitală. 90 de persoane, evacuate dintr-un bloc. Explicațiile Distrigaz

UPDATE De ce s-au tăiat gazele

Distrigaz Sud Rețele a detaliat luni seara cauzele întreruperii temporare a alimentării cu gaze naturale pe strada Postăvarul, din sectorul 3 al municipiului București, cerându-și în același timo scuze pentru disconfortul creat clienților.

Potrivit reprezentanților Distrigaz Sud Rețele , ca urmare a unui incident, s-a produs o avarie asupra unui branșament al sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat pe strada Postăvarului nr. 17, bloc O28, scara 4, din sectorul 3 al municipiului București. Pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 iunie 2026, începând cu ora 13:27.

În urma acestei întreruperi neplanificate, au fost afectați 40 clienți casnici situați pe strada Postăvarului nr. 17, blocul O28, scările 3, 4 și 5, din sectorul 3 al municipiului București.

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru remedierea avariei. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 22 iunie 2026, în jurul orei 19:00, a transmis compania, la ora 18:40.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

UPDATE Locatarii s-au putut întoarce în case

Accesul persoanelor în bloc a fost permis. ISU București-Ilfov a anunțat că s-au făcut măsurători în imobil și că nu au fost descoperite valori depășite.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

ISU București-Ilfov anunță că a fost decisă evacuarea tuturor celor șase scări ale blocului. Astfel, au fost evacuate 90 de persoane și a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanții companiei de profil.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, Detașamentul Special de Salvatori, un echipaj CBRN și echipaje ale Ambulanței.

Au fost făcute până acum măsurători la trei scari de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale.

Intervenția este în desfășurare.