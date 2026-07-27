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Emmanuel Macron prezidează o ședință de urgență pe fondul incendiilor de vegetație. Peste 250.000 de oameni au fost evacuați

Președintele Franței, Emmanuel Macron, participă luni la o reuniune de criză dedicată incendiilor de vegetație care continuă să afecteze sud-vestul țării și care au determinat evacuarea a peste 250.000 de persoane.
Emmanuel Macron prezidează o ședință de urgență pe fondul incendiilor de vegetație. Peste 250.000 de oameni au fost evacuați
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 iul. 2026, 13:13, Știri externe
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În regiunea Gironde, din sud-vestul Franței, unde flăcările au mistuit o suprafață de patru ori mai mare decât orașul Paris, autoritățile locale au transmis că situația s-a menținut „în general stabilă”, notează Associated Press

„Condițiile meteorologice sunt favorabile, cu vânt mai slab. Totuși, există în continuare incendii active. Cel mai intens dintre acestea se manifestă între Marcheprime și Pierroton”, au transmis serviciile de intervenție. 

În regiunea vecină Landes, pompierii au continuat să înregistreze progrese în lupta cu un alt incendiu de amploare, deși mai redus. Prefectura a anunțat că ploile căzute peste noapte au creat condiții favorabile intervenției, avertizând însă că situația se poate schimba rapid. 

În contextul prognozei meteo care anunță o creștere a temperaturilor, mii de pompieri, sprijiniți de aeronave, încearcă să limiteze extinderea incendiilor. 

În acest context, Emmanuel Macron a convocat o reuniune guvernamentală de criză și a promis sprijin pe termen lung pentru comunitățile afectate. 

„Vom reconstrui, vom repara și vom fi alături de voi atât timp cât va fi nevoie”, transmitea liderul de la Palatul Élysée , printr-un mesaj publicat pe X. 

Incendiile afectează și țara vecină, Spania, unde flăcările au scăpat de sub control în apropierea Madridului și în regiunea Valencia. Autoritățile spaniole au evacuat aproximativ 76.000 de persoane și au cerut altor 30.000 să rămână în locuințe. 

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