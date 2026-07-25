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Pompierii români, felicitați de Emmanuel Macron pentru intervenția în incendiile din Franța

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj de recunoștință României și celorlalte state europene care au trimis echipe și mijloace de intervenție pentru sprijinirea autorităților franceze în combaterea incendiilor de vegetație.
Pompierii români, felicitați de Emmanuel Macron pentru intervenția în incendiile din Franța
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 iul. 2026, 22:39, Politic
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Liderul de la Élysée a evidențiat solidaritatea europeană și a mulțumit în mod explicit României pentru contribuția la operațiunile de stingere a incendiilor care au afectat mai multe regiuni ale țării.

Macron, mulțumiri pentru ajutorul pompierilor europeni

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, Emmanuel Macron a afirmat că Franța traversează momente dificile din cauza incendiilor de vegetație, însă a subliniat mobilizarea autorităților și solidaritatea manifestată atât la nivel național, cât și european.

„Mulțumesc României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momentele de încercare, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază.”

Mesajul vine în contextul în care pompieri români participă, alături de echipe din alte state europene, la intervențiile pentru limitarea incendiilor de vegetație care afectează sudul și sud-vestul Franței.

Toate resursele civile și militare, mobilizate

Președintele francez a precizat că autoritățile au mobilizat toate mijloacele disponibile pentru combaterea incendiilor, inclusiv aeronave Canadair, avioane Dash, elicoptere specializate în stingerea incendiilor și efective suplimentare sosite din întreaga țară.

Totodată, Macron a anunțat că, pentru prima dată, un avion militar de transport A400M este folosit în sprijinul operațiunilor de intervenție, apreciind această decizie drept o dovadă a capacității de adaptare a armatei franceze.

Mii de hectare afectate de incendii

Șeful statului francez a mai spus că incendiile au provocat pagube importante în mai multe regiuni, inclusiv în Gironde și Landes, în sudul țării, în departamentele Var, Hautes-Alpes și Haute-Corse, precum și în Occitania, în special în Pyrénées-Orientales.

Potrivit lui Macron, „mii de hectare au fost devastate, locuințe au fost distruse, activități au fost întrerupte, iar viețile multor oameni au fost date peste cap”.

Președintele Franței a transmis că autoritățile vor continua să sprijine comunitățile afectate și a promis că statul va rămâne alături de acestea pe termen lung. „Vom reconstrui, vom repara și vom fi prezenți atât timp cât va fi nevoie.”

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