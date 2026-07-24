Incendiile din Franța. Autoritățile au dispus evacuarea totală a peninsulei Cap Ferret

Autoritățile din Franța au ordonat, vineri, evacuarea totală a peninsulei Cap Ferret, o destinație turistică de top de pe coasta Atlanticului. Zona găzduiește numeroase proprietăți de valoare și este în prezent plină de turiști.

Potrivit France24, toți cei care se află încă în zonă trebuie să plece fie cu bărcile trimise pentru evacuarea lor, fie pe singurul drum care leagă zona de continent, a afirmat Sophie Brocas, prefectul regiunii Nouvelle-Aquitaine.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, numai în Cap Ferret au fost evacuate 40.000 de persoane.

Situația se înrăutățește pe zi ce trece, întrucât incendiul s-a extins cu până la 1.000 de hectare pe oră în timpul nopții în zonă, a declarat vineri Marc Vermeulen, directorul Serviciului de Pompieri și Salvare din Gironde, potrivit CNN.

Un alt incendiu de pădure face ravagii în zona din apropierea localității Biscarrosse, la aproximativ 40 de kilometri sud de Cap Ferret.

Franţa a solicitat activarea mecanismului de protecţie civilă al UE din cauza incendiilor

În cursul nopții de joi spre vineri, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, într-o postare pe X, că țara a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al UE din cauza incendiilor izbucnite în sud-vestul țării, în special în regiunea Gironde.

El a subliniat că situația rămâne „extrem de tensionată” și că în curând, Franța va primi întăriri aeriene europene pentru combaterea incendiilor.

„Situația rămâne extrem de tensionată în contextul incendiilor care afectează țara, în special în departamentul Gironde. (…) Franța a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. În curând vom putea conta pe sprijinul a două avioane Canadair croate, două avioane Air Tractor portugheze și două elicoptere grele Black Hawk cehe și slovace. Această solidaritate concretă, rapidă și operațională reprezintă un sprijin prețios în această încercare”, a scris Macron pe X.