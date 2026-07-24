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Senatul SUA se pregătește să voteze o lege privind un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Democrații le-au dat de înțeles republicanilor din Senatul SUA că sunt pregătiți să voteze, de săptămâna viitoare, un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Senatul SUA se pregătește să voteze o lege privind un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Sursa foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Daiana Rob
24 iul. 2026, 14:16, Social
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Pachetul de sancțiuni include o o cerere formulată în ultimul moment de președintele Trump, potrivit căreia proiectul de lege ar trebui să vizeze și Iranul, conform unor surse familiarizate cu această chestiune, citate de Axios. 

Proiectul de lege, care are peste 60 de co-inițiatori, a fost revizuit de două ori de la moartea subită a lui Graham fostul senator care a încercat să ducă la bun sfârșit acest proiect în ultimele sale zile de viață, înainte de decesul său din 11 iulie.

Potrivit sursei citate, pachetul de sancțiuni ar reprezenta o realizare bipartizană rară, în ceea ce privește legislația SUA menită să contribuie la încheierea războiului din Ucraina.

„Sunt optimistă că vom putea avansa în curând”, a declarat senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului american.

În cadrul lucrărilor la proiectul de lege, senatorii au redus rata globală a taxelor secundare de la 500% la 100% și au restrâns domeniul de aplicare al acestora, permițându-i lui Trump să impună taxe vamale asupra a cel mult cinci țări. Este vorba de taxe punitive pentru țările care importă resurse energetice din Rusia.

Cei mai mari cinci importatori de petrol rusesc sunt în prezent China, India, Slovacia, Ungaria și Azerbaidjan. Principalii importatori de gaze sunt China, Franța, Japonia, Ungaria și Belgia, potrivit unor colaboratori implicați în elaborarea textului.

Cu toate acestea, unii dintre democrați se opun ideii de a-i oferi lui Trump un alt instrument pentru impunerea de tarife. Aceștia ar putea încerca să încetinească procesul de examinare a proiectului de lege, dar nu dispun de suficiente voturi pentru a împiedica adoptarea acestuia.

Thune și liderul minorității democrate, Chuck Schumer, trebuie încă să ajungă la un acord cu privire la calendarul de examinare a proiectului de lege.

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