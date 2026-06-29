„Uau, ce ratat!” / Biden sare la Trump și-l acuză de corupție și narcisism

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a lansat un nou atac la adresa succesorului său, Donald Trump, pe care l-a acuzat de corupție, narcisism și deteriorarea imaginii internaționale a SUA, în timpul unei gale de strângere de fonduri organizate de Partidul Democrat în statul Maryland.

În discursul său, Biden a ironizat o serie de proiecte pe care le-a atribuit lui Trump, inclusiv presupuse planuri de extindere a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal, inscripționarea numelui său pe Centrul Kennedy sau ridicarea unui arc de triumf în propria onoare.

Former President Joe Biden on Trump: „It’s not just his vanity projects…putting his name on the Kennedy Center. Building an arch in his own honor. Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser.” pic.twitter.com/hM9tfHW1yf — CSPAN (@cspan) June 28, 2026

„Uau, ce ratat”, a spus Biden, comentariu care a stârnit râsete în rândul participanților la eveniment.

Fostul lider de la Casa Albă a susținut că problema principală nu este însă narcisismul lui Trump, ci ceea ce a numit „corupție flagrantă și evidentă”.

„A câștigat milioane de dolari”

„Trump a câștigat miliarde de dolari de când s-a întors la Casa Albă. Acest lucru este pur și simplu îngrozitor pentru mine.

Nu are nicio rușine și, sincer, este jenant pentru țară. A face bani din președinție este unul dintre motivele pentru care vrea să fie președinte”, a declarat Biden.

„Acești oameni merită să stea la închisoare”

El l-a criticat și pentru poziția față de războiul din Ucraina și relațiile cu aliații occidentali, afirmând că administrația Trump a afectat reputația Statelor Unite și a slăbit alianța nord-atlantică.

Biden a condamnat, de asemenea, intenția atribuită lui Trump de a acorda despăgubiri persoanelor condamnate pentru implicarea în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

„Acești oameni nu merită despăgubiri. Merită să stea la închisoare mult, mult, mult timp”, a afirmat fostul președinte.

„Aveți credință, nu frică”

În finalul discursului, Joe Biden le-a cerut susținătorilor Partidului Democrat să nu renunțe și să continue lupta politică.

„Aveți credință, nu frică”, a spus el. „Trebuie doar să ne amintim cine suntem. Suntem Statele Unite ale Americii. Nu există nimic care să fie dincolo de puterea noastră dacă acționăm împreună.”

Biden nu a făcut referiri la starea sa de sănătate în timpul apariției publice. În luna mai 2025, fostul președinte a anunțat că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată, cu metastaze osoase.