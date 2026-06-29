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„Uau, ce ratat!” / Biden sare la Trump și-l acuză de corupție și narcisism

„Ce ratat!”. Asta a zis fostul președinte american, Joe Biden, despre Trump la o gală de strângere de fonduri a democraților. Biden a ironizat și alte proiecte ale actualului președinte, stârnind ilaritatea audienței.
„Uau, ce ratat!” / Biden sare la Trump și-l acuză de corupție și narcisism
Joe Biden. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
29 iun. 2026, 17:44, Știri externe
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Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a lansat un nou atac la adresa succesorului său, Donald Trump, pe care l-a acuzat de corupție, narcisism și deteriorarea imaginii internaționale a SUA, în timpul unei gale de strângere de fonduri organizate de Partidul Democrat în statul Maryland.

În discursul său, Biden a ironizat o serie de proiecte pe care le-a atribuit lui Trump, inclusiv presupuse planuri de extindere a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal, inscripționarea numelui său pe Centrul Kennedy sau ridicarea unui arc de triumf în propria onoare.

„Uau, ce ratat”, a spus Biden, comentariu care a stârnit râsete în rândul participanților la eveniment.

Fostul lider de la Casa Albă a susținut că problema principală nu este însă narcisismul lui Trump, ci ceea ce a numit „corupție flagrantă și evidentă”.

„A câștigat milioane de dolari”

„Trump a câștigat miliarde de dolari de când s-a întors la Casa Albă. Acest lucru este pur și simplu îngrozitor pentru mine.

Nu are nicio rușine și, sincer, este jenant pentru țară. A face bani din președinție este unul dintre motivele pentru care vrea să fie președinte”, a declarat Biden.

„Acești oameni merită să stea la închisoare”

El l-a criticat și pentru poziția față de războiul din Ucraina și relațiile cu aliații occidentali, afirmând că administrația Trump a afectat reputația Statelor Unite și a slăbit alianța nord-atlantică.

Biden a condamnat, de asemenea, intenția atribuită lui Trump de a acorda despăgubiri persoanelor condamnate pentru implicarea în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

„Acești oameni nu merită despăgubiri. Merită să stea la închisoare mult, mult, mult timp”, a afirmat fostul președinte.

„Aveți credință, nu frică”

În finalul discursului, Joe Biden le-a cerut susținătorilor Partidului Democrat să nu renunțe și să continue lupta politică.

„Aveți credință, nu frică”, a spus el. „Trebuie doar să ne amintim cine suntem. Suntem Statele Unite ale Americii. Nu există nimic care să fie dincolo de puterea noastră dacă acționăm împreună.”

Biden nu a făcut referiri la starea sa de sănătate în timpul apariției publice. În luna mai 2025, fostul președinte a anunțat că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată, cu metastaze osoase.

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