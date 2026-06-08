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Primele semne ale cancerului la Joe Biden. Fosta primă doamnă a SUA face mărturisiri

Memoriile lui Jill Biden au stârnit agitație timp de săptămâni întregi, oferind perspective remarcabile asupra stării în care se află Joe Biden ca și candidat la Președinție.
Primele semne ale cancerului la Joe Biden. Fosta primă doamnă a SUA face mărturisiri
Sorina Matei
08 iun. 2026, 17:37, Știri externe
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După dezbaterile televizate eșuate împotriva lui Donald Trump din iunie 2024, fosta primă doamnă s-a temut că soțul ei „a suferit un atac cerebral”. Biden părea confuz și slab, pierzând de mai multe ori firul discuției în direct, în fața a milioane de americani. Soția lui Jill „nu l-a mai văzut niciodată pe Biden în această stare. Niciodată”.

Ea a vorbit cu Wall Street Journal (WSJ) despre zilele dramatice de după dezbateri, care au reprezentat un moment decisiv în campania electorală. În public, Jill Biden a încercat să-și susțină soțul. Cu toate acestea, în privat, ea împărtășea propria lui evaluare — el „a dat totul peste cap”. În același timp, a început să-și pună la îndoială propria percepție. „Nu a devenit el prea bătrân pentru această funcție — și eu nu am observat asta?”, scrie ea.

Descrierile vieții de zi cu zi a lui Biden la Casa Albă sunt destul de elocvente în memoriile sale. În ultimul an al președinției sale, el se trezea adesea noaptea pentru a merge la toaletă. O dată sau chiar de șapte ori pe noapte. Pentru că Joe preferă să vorbească despre problemele urologice mai degrabă cu medicii săi decât cu soția sa, ea a adus acest lucru la cunoștința medicului. Câteva luni mai târziu, Biden a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Avea și metastază la oase.

Jill Biden a dezvăluit, de asemenea, că l-ar fi susținut pe soțul ei să facă un test cognitiv – o examinare a memoriei, atenției, orientării și a altor abilități mentale ale acestuia. Nu din îngrijorare cu privire la rezultate, ci pentru că era convinsă că el va trece.

Când Biden, în iulie 2024, a început, în sfârșit, să se gândească să-și retragă candidatura din alegeri, ea l-a întrebat: „Ce părere ai, Jill?”. Răspunsul ei: „Nu, Joe, nu-ți voi spune părerea mea. Această decizie trebuie să o iei tu însuți”. Câteva ore mai târziu, el și-a retras candidatura, iar stafeta a fost preluată de Kamala Harris. Dar, în cele din urmă, Trump a câștigat.

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