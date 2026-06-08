După dezbaterile televizate eșuate împotriva lui Donald Trump din iunie 2024, fosta primă doamnă s-a temut că soțul ei „a suferit un atac cerebral”. Biden părea confuz și slab, pierzând de mai multe ori firul discuției în direct, în fața a milioane de americani. Soția lui Jill „nu l-a mai văzut niciodată pe Biden în această stare. Niciodată”.

Ea a vorbit cu Wall Street Journal (WSJ) despre zilele dramatice de după dezbateri, care au reprezentat un moment decisiv în campania electorală. În public, Jill Biden a încercat să-și susțină soțul. Cu toate acestea, în privat, ea împărtășea propria lui evaluare — el „a dat totul peste cap”. În același timp, a început să-și pună la îndoială propria percepție. „Nu a devenit el prea bătrân pentru această funcție — și eu nu am observat asta?”, scrie ea.

Descrierile vieții de zi cu zi a lui Biden la Casa Albă sunt destul de elocvente în memoriile sale. În ultimul an al președinției sale, el se trezea adesea noaptea pentru a merge la toaletă. O dată sau chiar de șapte ori pe noapte. Pentru că Joe preferă să vorbească despre problemele urologice mai degrabă cu medicii săi decât cu soția sa, ea a adus acest lucru la cunoștința medicului. Câteva luni mai târziu, Biden a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Avea și metastază la oase.

Jill Biden a dezvăluit, de asemenea, că l-ar fi susținut pe soțul ei să facă un test cognitiv – o examinare a memoriei, atenției, orientării și a altor abilități mentale ale acestuia. Nu din îngrijorare cu privire la rezultate, ci pentru că era convinsă că el va trece.

Când Biden, în iulie 2024, a început, în sfârșit, să se gândească să-și retragă candidatura din alegeri, ea l-a întrebat: „Ce părere ai, Jill?”. Răspunsul ei: „Nu, Joe, nu-ți voi spune părerea mea. Această decizie trebuie să o iei tu însuți”. Câteva ore mai târziu, el și-a retras candidatura, iar stafeta a fost preluată de Kamala Harris. Dar, în cele din urmă, Trump a câștigat.