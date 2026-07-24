Ciprian Ciucu: „În fiecare săptămână explodează câte o bombă bugetară” / „Numai în această săptămână au apărut patru noi situații”

Ciprian Ciucu afirmă că, de la preluarea mandatului de primar general, nu a existat „nicio săptămână” în care să nu apară noi obligații financiare provenite din decizii sau acțiuni ale administrațiilor anterioare.

„Nu am avut nicio săptămână, dar nici una, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut. (…) Acum m-am obișnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta”, a scris acesta.

Potrivit lui Ciucu, una dintre situațiile apărute în această săptămână vizează o solicitare a Societății de Transport București (STB), care ar urma să execute Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) pentru recuperarea a 34,5 milioane de lei reprezentând facturi din anii 2021 și 2023, sumă care, spune Ciucu, ar urma să fie suportată de Primăria Capitalei.

Bani pentru Prefectură

De asemenea, Ciucu susține că Prefectura Capitalei a prezentat municipalității o hotărâre judecătorească prin care PMB este obligată să plătească aproximativ 3,5 milioane de lei, reprezentând chiria achitată pentru sediul instituției în ultimii trei ani.

Potrivit lui Ciucu, obligația ar fi consecința faptului că, începând din 2018, Primăria nu a pus la dispoziția Prefecturii un sediu.

O altă problemă semnalată de Ciucu privește un teren privat pe care municipalitatea ar fi construit un bloc în anul 1997.

Ciucu afirmă că Primăria este obligată printr-o hotărâre judecătorească să cumpere terenul și că penalitățile de întârziere depășesc valoarea acestuia, motiv pentru care tranzacția ar urma să fie realizată.

150 de milioane de lei pe lună pentru ELCEN

În aceeași postare, Ciucu amintește și de litigiul cu omul de afaceri Costică Costanda, susținând că, după achitarea despăgubirilor stabilite anterior de instanțe, municipalitatea se confruntă cu o nouă acțiune în justiție prin care se solicită actualizări ale sumelor, în valoare de aproximativ 34 de milioane de lei.

Ciucu atrage atenția și asupra situației financiare a companiei Termoenergetica, despre care afirmă că are datorii de aproximativ 1,5 miliarde de lei către ELCEN.

Potrivit lui Ciucu, Primăria achită eșalonat aproximativ 150 de milioane de lei pe lună pentru stingerea acestor obligații.

Ciucu: „Voi reuși cumva”

„Sunt nevoit ca în anii următori să fac o minune, să țin financiar Primăria Municipiului București pe linia de plutire, în timp ce avem și multe lucrări de investiții. Eu zic că voi reuși cumva, dar vor fi necesare niște reforme suplimentare”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Acesta a adăugat că, deși știa că situația financiară a municipalității este dificilă în momentul în care a candidat pentru funcția de primar general, dimensiunea problemelor a devenit evidentă abia după preluarea mandatului, adăugând că „nimeni nu prezenta public situația reală”.