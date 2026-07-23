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Blocul afectat de explozia din Rahova, inspectat cu drona înaintea lucrărilor

Primăria Municipiului București a anunțat joi că blocul avariat în urma exploziei din octombrie 2025, de pe Calea Rahovei, a fost inspectat cu ajutorul unei drone înaintea începerii lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
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Maria Miron
23 iul. 2026, 22:57, Social
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Potrivit instituției, săptămâna trecută a fost predat amplasamentul constructorului, iar acesta se află în etapa de pregătire a intervenției.

„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe punerea în siguranță a blocului din Rahova, unde a avut loc explozia la gaze”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Inspecție cu drona înaintea lucrărilor

Reprezentanții municipalității au precizat că, în cursul zilei de miercuri, proiectantul a realizat o nouă inspecție a clădirii folosind o dronă: „Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor”.

„Este un pas necesar pentru proiectare”, a explicat municipalitatea, menționând că imaginile obținute sunt necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a imobilului, iar următorul pas va fi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

De ce au întârziat lucrările

Potrivit reprezentanților Primăriei Municipiului București (PMB), procedurile au fost întârziate din cauza lipsei ofertanților la primele două licitații pentru execuția lucrărilor, dar și pentru că a fost nevoie de acordul tuturor proprietarilor și de parcurgerea unor etape tehnice și judiciare înainte de începerea intervenției.

PMB a mai explicat că expertul judiciar a solicitat, în luna iunie, efectuarea unor săpături suplimentare în jurul blocului, necesare anchetei, perioadă în care proiectantul nu a avut acces pe șantier pentru continuarea proiectării. De asemenea, au fost realizate lucrări de înlocuire a unei conducte de gaze și au fost executate branșamentele provizorii de apă și energie electrică necesare organizării de șantier.

115.000 de euro pentru chiria familiilor evacuate

Explozia produsă în dimineața de 17 octombrie 2025 a fost provocată de o acumulare de gaze. Zeci de apartamente din blocul situat pe Calea Rahovei au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a suportat chiria pentru familiile relocate în apartamente închiriate.

Potrivit municipalității, până în prezent au fost plătiți aproximativ 115.000 de euro pentru chiria celor 43 de familii evacuate, care și-au ales locuințele de pe piața liberă. Pentru sprijinirea persoanelor afectate, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în două etape, fonduri în valoare totală de patru milioane de lei destinate cazării, chiriilor și altor măsuri de sprijin.

Contractul pentru lucrările de punere în siguranță a clădirii a fost semnat în luna mai 2026, după mai multe proceduri de achiziție și după obținerea autorizației de construire.

„Nu am stat! Am făcut tot ce a ținut de noi încă din primul moment după ce a avut loc deflagrația din blocul situat pe Calea Rahovei 317”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

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