Blocul afectat de explozia din Rahova, inspectat cu drona înaintea lucrărilor

Potrivit instituției, săptămâna trecută a fost predat amplasamentul constructorului, iar acesta se află în etapa de pregătire a intervenției.
„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe punerea în siguranță a blocului din Rahova, unde a avut loc explozia la gaze”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.
Reprezentanții municipalității au precizat că, în cursul zilei de miercuri, proiectantul a realizat o nouă inspecție a clădirii folosind o dronă: „Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor”.
„Este un pas necesar pentru proiectare”, a explicat municipalitatea, menționând că imaginile obținute sunt necesare pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a imobilului, iar următorul pas va fi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Potrivit reprezentanților Primăriei Municipiului București (PMB), procedurile au fost întârziate din cauza lipsei ofertanților la primele două licitații pentru execuția lucrărilor, dar și pentru că a fost nevoie de acordul tuturor proprietarilor și de parcurgerea unor etape tehnice și judiciare înainte de începerea intervenției.
PMB a mai explicat că expertul judiciar a solicitat, în luna iunie, efectuarea unor săpături suplimentare în jurul blocului, necesare anchetei, perioadă în care proiectantul nu a avut acces pe șantier pentru continuarea proiectării. De asemenea, au fost realizate lucrări de înlocuire a unei conducte de gaze și au fost executate branșamentele provizorii de apă și energie electrică necesare organizării de șantier.
Explozia produsă în dimineața de 17 octombrie 2025 a fost provocată de o acumulare de gaze. Zeci de apartamente din blocul situat pe Calea Rahovei au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați. Primăria Municipiului București a asigurat inițial cazarea persoanelor evacuate în hoteluri, iar ulterior a suportat chiria pentru familiile relocate în apartamente închiriate.
Potrivit municipalității, până în prezent au fost plătiți aproximativ 115.000 de euro pentru chiria celor 43 de familii evacuate, care și-au ales locuințele de pe piața liberă. Pentru sprijinirea persoanelor afectate, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în două etape, fonduri în valoare totală de patru milioane de lei destinate cazării, chiriilor și altor măsuri de sprijin.
Contractul pentru lucrările de punere în siguranță a clădirii a fost semnat în luna mai 2026, după mai multe proceduri de achiziție și după obținerea autorizației de construire.
„Nu am stat! Am făcut tot ce a ținut de noi încă din primul moment după ce a avut loc deflagrația din blocul situat pe Calea Rahovei 317”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.