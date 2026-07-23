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Imagini cu drona din blocul afectat de explozia din Rahova. PMB: urmează etapa de punere în siguranță

Primăria Municipiului București anunță, joi, că blocul afectat de explozia din Rahova se pregătește pentru etapa de punere în siguranță.
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Daiana Rob
23 iul. 2026, 11:41, Social
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„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor”, a anunțat Primăria Municipiului București. 

Potrivit unor informații furnizate anterior de PMB, pentru reabilitarea blocului sunt necesare două etape. Prima este cea de proiectare care durează 10 zile. A doua etapă este punerea în siguranță a blocului, care durează 50 de zile.

Procedura implică clădirii afectate de partea mai puțin afectată. Partea afectată a blocului se demolează, iar ceea ce rămâne se popește pentru o mai bună susținere. Adică sunt introduși stâlpi de metal sau de lemn pentru a susține provizoriu structura. 

În acest pas, locuitorii din partea de bloc rămasă în picioare pot intra să își recupereze actele și bunurile de valoare;

Ulterior, se va realiza o expertiză tehnică dacă blocul va putea fi salvat sau acesta se va demola în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor.

Deși localii din partea neafectată de bloc vor putea intra curând să recupereze bunurile de valoare, este puțin probabil ca locuitorii din partea afectată să poată intra în apartamente. Cu toate acestea, PMB transmitea, în luna mai, că va încerca să facă tot posibilul ca aceștia să poată să intre, în 3 luni, să își recupereze bunurile.

Blocul a devenit de nelocuit după ce o explozie s-a produs în octombrie, din cauza unei avarii la o conductă e gaze, într-un bloc situat aproape de Calea Rahovei.

Blocul are 8 etaje, două dintre etaje 5 și 6, au fost distruse, iar locatarii au fost evacuați în urma exploziei. În urma exploziei, trei persoane au murit, lar alte 15 au fost rănite. 

 

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