Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 20 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO

UPDATE #34: Ivan: Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis vineri seara, că toți cei responsabili de explozia din Calea Rahovei, „vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”. Printre posibilii vinovați, ministrul a menționat și compania Distrigaz, care intervenise cu o zi înainte la blocul afectat.

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața regii, inclusiv penal. Pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba”, a spus Ivan, la Digi24.

Potrivit ministrul Energiei, imediat după explozie, alături de Raed Arafat și de Ilie Bolojan, a demarat și a cerut o comisie de anchetă foarte clară pentru a stabili „care a fost tot parcursul anterior a exploziei, ce s-a făcut, cine ce a făcut, ce trebuia să facă”.

UPDATE #33: Jandarmeria, structurile MAI și autoritățile locale rămân la locul exploziei în timpul nopții

Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile MAI și autorități locale, vor rămâne, pe timpul nopții, în Calea Rahovei pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de explozie, cât și în perimetrul delimitat.

„Zona din jurul blocurilor afectate rămâne în continuare restricționată, iar jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea perimetrului”, anunță Jandarmeria.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de perimetrul restricționat, să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel acțiunile echipelor de intervenție.

UPDATE #32: Bujduveanu: În una dintre scările blocului din complex, nu se va mai putea intra niciodată

Primarul interimar general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis vineri seara, că locuitorii blocului din Calea Rahovei, vor putea intra însoțiți alături de forțele de ordine pentru a-și putea recupera lucrurile. Încă nu se știe cu exactitate când va fi posibil.

„Sunt 5 scări de bloc în acest complex. Una dintre ele a fost grav avariată, acolo nu se va putea intra niciodată. Pentru celălalte 4 se analizează, avem un raport de expertiză pe care îl așteptăm din partea ISC pentru a ști gradul de risc în care se află”, a spus Bujduveanu, la Digi24.

Potrivit edilului, singura posibilitate va fi ca locatarii blocului afectat „va fi să intre însuțiți de către forțele de ordinare după ce se finalizează procedura de salvare”. Vineri seara, ultima victimă a fost extrasă de la nivelul 6 al blocului, aceasta fiind decedată. „Va intra poliția română și împreună cu proprietarii respectivi vor putea, sub respectarea unor reguli foarte stricte, să intre în apartamente să-și ia bunurile”, spune primarul general interimar.

UPDATE #31: Dan: Este revoltător ca siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”. El a cerut măsuri și răspunsuri rapide în cazul tragediei din Rahova.

„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris președintele în mesajul său.

Nicușor Dan a cerut măsuri și răspunsuri rapide din partea autorităților.

UPDATE #30: Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat, vineri seara, că sigiliul aplicat în ziua interioară în blocul din Calea Rahovei, care a explodat, a fost rupt în urma unei intervenții neautorizate.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, se arată în comunicatul emis.

În conformitate cu legislația în vigoare, Distrigaz Sud Rețele are obligația de a pune imobilul în siguranță prin întreruperea alimentării cu gaze naturale, până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE, spune compania.

UPDATE #29: Bilanțul victimelor exploziei din Rahova. Trei persoane au decedat, alte 15 sunt în spital

În urma exploziei de la blocul de pe Calea Rahovei, de vineri, au decedat trei persoane. Numărul victimelor a ajuns la 20, dintre care 15 persoane au fost transportate la spital, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Alte șapte persoane aflate în Centrul de asistență constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de catre echipajele medicale pentru atacuri de panică, fără a fi transportate la spital.

UPDATE #28: Bujduveanu: nimeni nu va rămâne fără locuință indiferent cât va dura

Primarul interimar la Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că toate persoanele afectate de explozia din blocul din Rahova vor primi locuință de la Primărie. În weekend, sinistrații vor sta la hotel, iar de luni aceștia vor primi apartamente utilate.

Primarul interimar a anunțat că vineri seara peste 200 de persoane au fost înregistrate în documentele Primăriei și urmează să fie transportate la hotel. Autoritățile au decis ca în weekend sinistrații să stea la hotel astfel încât procedura să fie rapidă. Toate cheltuielile vor fi asigurate de Primărie, iar de luni sinistrații vor fi mutați în apartamente.

Autoritățile estimează că între 400 și 500 de persoane ar putea avea nevoie de cazare.

UPDATE #27: A treia persoană decedată a fost extrasă de la nivelul etajului 6

Vineri seara a fost extrasă de la nivelul etajului 6 din blocul din Rahva afectat de explozie cea de-a treia persoană decedată, anunță ISU București Ilfov.

Autoritățile au declarat, în cursul zilei de vineri, că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte 13 au fost rănite.

UPDATE #26: Arafat: Compania a sigilat, și-a făcut treaba. Dacă cineva a desigilat ulterior, trebuie clarificat

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, în contextul exploziei de pe Calea Rahova din București, că investigațiile continuă pentru a afla cine a rupt sigiliul. Totodată, Arafat a menționat că o victimă urmează să fie transportată în străinătate.

Arafat a transmis, la Antena3 CNN, că este nevoie să se afle cine a rupt sigiliul de blocul de imobile, care a dus la explozia de vineri dimineața.

„Am comunicat cu ISUB, am comunicat, prin domnul ministru al Energiei, direct cu ei. Au fost acolo și au vorbit cu cei de la ISUB, cu comandantul intervenției. Deci acest lucru trebuie discutat cu cei de la ISUB, cu cel care a coordonat intervenția propriu-zisă, pe linie tehnică, și trebuie vorbit cu dânșii, dacă au explicat acest lucru. Dar, în niciun caz, relevanța acestui aspect este alta. Dacă și compania a fost acolo, și-a făcut treaba și a sigilat, iar cineva a desigilat ulterior, atunci trebuie clarificat cine a făcut acest lucru. Acolo a fost problema. Dacă totuși cazul a fost închis, cum a ajuns să fie redeschis? Aceasta este, de fapt, întrebarea care se pune în acest moment. Nu pot să vă spun nimic până nu vor ieși parchetele și autoritățile competente să explice ce s-a întâmplat”, a precizat Arafat.

UPDATE #25: Blocul afectat de explozie ar putea fi reparat sau reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. De asemenea, clădirea ar putea fi reconstruită de la zero dacă expertiza va recomanda demolarea.

„Avem program de consolidare de risc seismic în care, în mod cert, această clădire ar putea fi eligibilă”, a explicat ministrul Dezvoltării, la Antena 3 CNN.

UPDATE #24: IGSU a prezentat cronologia evenimentelor înainte de explozia din Rahova

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis precizări privind explozia produsă în dimineața zilei de vineri la un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.

Cronologia comunicată de IGSU, așa cum reiese din documentele operative ale structurilor MAI, este următoarea:

16 octombrie 2025, ora 08:22: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată

UPDATE #23: 2.9 milioane lei ajutor financiar de la Primărie pentru persoanele afectate de explozia din Rahova

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat vineri, în unanimitate, alocarea sumei de 2,9 milioane de lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă vieri dimineață la un imobil de pe Calea Rahovei nr. 317, a anunțat primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Suma, provenită din fondul de rezervă bugetară al Municipiului București pentru anul 2025, va fi folosită pentru asigurarea cazării temporare, plata chiriilor pe termen nedeterminat, precum și pentru asistență socială și umanitară de urgență, care include hrană, materiale sanitare, produse de igienă și consiliere psihologică pentru persoanele afectate.

„Am convocat de urgență ședința Consiliului General pentru a putea interveni imediat și concret în sprijinul oamenilor rămași fără locuințe. Este o prioritate umanitară”, a declarat primarul general Stelian Bujduveanu.

UPDATE #22: O compania de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de circa 2 milioane euro

O mare companie de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de aproximativ 2 milioane de euro. În cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, asiguratorul va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienților cu polițe active.

Compania Allianz-Țiriac anunță că în urma exploziei, echipa de call center a i-a contactat pe toți clienții din zonă pentru „a evalua situația acestora și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună”.

Compania confirmă existența a nouă locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 27 în total în zona vizată.

UPDATE #21: Bujduveanu despre criza din Rahova: 32 de bucureșteni sunt în drum spre hoteluri

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că 32 de bucureșteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei. Autoritățile vor acoperi toate costurile și nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă, a mai spus Bujduveanu.

Anunțul a fost făcut vineri după amiaza.

„Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă. În aceste momente, 32 de bucureșteni sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Capitalei, care acoperă integral toate costurile. Pentru sprijin imediat, este disponibil numărul 021.9524, unde echipele Primăriei îndrumă toate persoanele afectate către locurile disponibile și oferă asistență pentru nevoile urgente”, a transmis primarul interimar.

Potrivit acestuia, până în prezent au fost identificate nouă unități de cazare care pot prelua persoanele afectate.

UPDATE #20: David, despre liceul afectat de explozie: Sperăm că în două săptămâni putem remedia

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că se iau măsuri pentru reabilitatea liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat de explozia din Calea Rahovei. Potrivit acestuia, elevii vor putea reveni la liceu peste două săptămâni.

„Un corp nu a fost afectat, cel puțin aparent, celălalt a fost serios afectat. Dar în acest moment și în timp ce ne discutăm au loc aceste lucruri pe care le descriu. Comitetul pentru Situații de Urgență analizează ce se va întâmpla și cu activitatea educațională. Foarte probabil se va propune suspendarea activității educaționale cu prezență fizică. În urma acestui demers școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare. Fiindcă este vorba de a face reparații, acolo a evaluat sălile, a evaluat clădirile. Și cel mai probabil de săptămâna viitoare activitatea educațională va fi online. După aceea urmează săptămâna de vacanță. Și trebuie să sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile și copiii să revină cu prezență fizică”, a spus David, la Digi24.

UPDATE #19: Bărbat ridicat de jandarmi după ce a forțat intrarea în zona delimitată

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a avertizat că toți „cei care încearcă să instige” vor fi pedepsiți.

„Asemenea comportamente nu vor fi tolerate (…) respectarea legii este o dovadă de responsabilitate”, a declarat Marius Militaru la Antena 3 CNN.

Reprezentantul Jandarmeriei a explicat că accesul în zonă a fost restricționat pentru a proteja viața și a permite echipelor să intervină.

UPDATE #18: Explozia din Rahova a fost înregistrată de stațiile seismice de pe teritoriul Bucureștiului

Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova din București.

O explozie puternică în cartierul Rahova din București a fost înregistrată miercuri de stațiile seismice ale INFP ca un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint).

UPDATE #17 : Explozia din Rahova: Dosarul penal, preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat dosarul constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută vineri dimineață la un bloc pe Calea Rahovei. Cercetări sunt efectuate in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.

„În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, data fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineața zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, București, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane și vătămarea corporală a altor 13 persoane”, potrivit unui comunicat de presă.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.

UPDATE #16 : Prefectul Capitalei anunță măsurile luate după explozia din Calea Rahovei

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a aprobat un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia din Calea Rahovei nr. 317, potrivit prefectului Capitalei, Andrei Nistor.

„Ca prefect al Capitalei, am convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a aprobat astăzi un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă la imobilul din Calea Rahovei nr. 317”, a spus Nistor.

Potrivit acestuia, imobilul va fi evacuat complet, iar accesul este interzis până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

UPDATE #15 : Primarul sectorului 4: Suntem alături de familiile afectate de explozia din Rahova



Daniel Băluță a declarat că autoritățile sunt alături de victimele exploziei din Rahova, Sector 5, și asigură sprijin uman.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că autoritățile sunt alături de victimele exploziei din Rahova, Sector 5, și asigură sprijin uman, logistic și material. Poliția Locală și Asistența Socială sunt pregătite să intervină pentru a ajuta sinistrații.

UPDATE #14 : 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc

Oficialii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) sunt mobilizați în zona Rahova, în contextul exploziei produse, ca să asigure sprijin dedicat celor afectați și să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare și despăgubire a daunelor.

Reprezentanți ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autoritățile pentru gestionarea situației.

Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare, la nivelul UNSAR, care deține peste 90% din piața de asigurări.

UPDATE #13 : Bujduveanu: Urgent Distrigaz va modifica sigiliile

Distrigaz va modifica „urgent” sigiliile de pe robinetele de gaze, la solicitarea Primăriei Municipiului București, pentru a preveni repetarea unor tragedii similare cu explozia de vineri dimineață, spune primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Propunerea mea este că nu vom aștepta ca această discuție să fie una națională. Dacă vedem că se pot întâmpla asemenea accidente care aduc la pierdere de vieți, urgent Distrigaz, la solicitarea autorității Primăriei Municipiului București, va modifica acele sigilii, le va acoperi, le va închide, pentru că rolul sigiliului este ca să nu poată cineva să-l deschidă”, a declarat Bujduveanu.

UPDATE #12 : Bolojan: Foarte probabil, blocul va trebui demolat

„Din păcate am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprimă compasiunea pentru familiile, celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viața de această explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase și mi-a comunicat ministrul Sănătății că au convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă, dar, din păcate, această tragedie clar a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului”, spune la RRA Ilie Bolojan.

Premierul afirmă că, „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”.

UPDATE #11 : Explicațiile Distrigaz în cazul exploziei de pe Calea Rahovei

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, a anunțat Distrigaz.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a precizat compania.

UPDATE #10 : Ministrul Sănătății: Planul alb de urgență va fi dezactivat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că planul alb de urgență, activat în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, urmează să fie dezactivat deoarece autoritățile nu se așteaptă la victime suplimentare.

„Planul alb de urgență va fi dezactivat în maxim 15 minute de către Ministerul Sănătății pentru că nu așteptăm victime suplimentare. Acestea sunt informațiile primite de la echipajele de urgență aflate în momentul de față acolo”, a spus Rogobete, vineri, la B1 TV.

UPDATE #9 : Rogobete: Pacienții cu arsuri grave ar putea fi transferați în Europa

„În momentul de față avem trei pacienți la Floreasca, cu vârste între 56 și 86 de ani, cu politraumatisme severe, doi pacienți la Bagdasar, din care un pacient în vârstă de 78 de ani, cu arsură severă, aflat în manevre de echilibrare hemodinamică, șase pacienți la Universitar, dintre care un pacient cu arsură severă, intubat și ventilat mecanic, doi copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 15 și 17 ani, trei victime decedate și un pacient care a refuzat internarea la Spitalul Bagdasar din București”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Digi24.

Întrebat câți pacienți sunt în stare gravă, ministrul Sănătății a spus că „pentru pacienții cu arsuri, după ce starea lor se va echilibra și vom avea o imagine clinică de ansamblu, dacă statusul clinic, dacă starea medicală o va permite, vom solicita transferul în spitalele de arsuri grave din Europa”.

UPDATE #8 : Raed Arafat spune că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

„Cel mai probabil este cauza gazul, asta este cert, adică aproape nu putem să spunem că e altceva”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, vineri, după ce s-a produs o explozie în Sectorul 5 din București.

„Avem această informație, că au fost echipe de la gaz, că au fost aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe, asta urmează să declare poate cei de la Delgaz”, a mai spus oficialul.

UPDATE #7 : Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps

„Au venit aici cei de la Institutul de Stat în Construcţii, şi deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps”, a spus şeful DSU, Raed Arafat, referindu-se la blocul în care a avut loc explozia.

El a spus că blocul este evacuat total de pompieri.

UPDATE #6 : Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Bilanțul provizoriu indică 17 victime, dintre care 12 locuiau în blocul afectat de explozie. Trei persoane au murit, iar două persoane sunt în stare gravă.

UPDATE #5 : Rogobete: Majoritatea pacienților sunt în stare de urgență critică

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, una a refuzat transportul, iar alte două persoane sunt decedate, arată ultima informare a autorităților.

La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență, a spus Alexandru Rogobete, la Digi 24.

Cei cu terapie intensivă mobilă au transferat către unitățile sanitare 13 pacienți, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu, în vârstă de 12 și 17 ani.

Întrebat dacă copilul de 12 ani este în stare gravă, Rogobete a răspuns: „Majoritatea pacienților transferați sunt în stare de urgență critică. Sigur că vom avea un tablou mai exact asupra situației după ce acestea sunt evaluați în unitățile de primii urgente”.

UPDATE #4: 12 răniți au fost duși la spital

Până în acest moment, au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grgore Alexandrescu, Floreasca, Maei Balș, Militar și Bagdasar, a transmis Ministerul Săntății.

La Floreasca a ajuns un bărbat de 63 ani, cu politrauma, care a fost dus în sala de operații. De asemenea, la același spital a ajuns o femeie 56 ani cu traumatism lombar și un bărbat de 86 ani cu suspiciune de fractură de femur.

Două persoane decedate au fost identificate în urma exploziei produse la un bloc de 8 etaje de pe Calea Rahovei.

UPDATE #3: Victimele exploziei de vineri dimineață din Capitală au fost duse la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu, transmite Ministerul Sănătății.

Conform dispeceratului SMURD, în acest moment 8 victime au fost transportate la spitalele de urgență din București cu politraumă și 2 victime au fost declarate decedate.

UPDATE #2: Până în acest moment au fost identificate două persoane decedate și alte patru rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

UPDATE #1: ISU București-Ilfov anunță că explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6.

Din informațiile primite, 11 persoane ar fi afectate, transmite IGSU.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Știrea inițială: Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat producerea unei explozii neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Din primele informații, s-a produs o explozie într-un bloc cu opt etaje pe Calea Rahovei.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție.

Intervenția este în desfășurare.