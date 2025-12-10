Atenționare cod galben de ceață în județe din sudul și sud-estul României

Meteorologii anunță ceață care va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Localitățile vizate de avertizarea de ceață:
Județele Dolj și Mehedinți: Bălăcița, Oprișor, Bâcleș, Vlădaia, Pădina, Dumbrava, Breznița-Motru.
Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Orbeasca, Peretu, Islaz, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Măldăeni, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Pietroșani, Conțești, Salcia, Crângeni, Lunca, Cervenia, Lița, Nanov, Vedea, Plopii-Slăvitești, Vitănești, Măgura, Suhaia, Bogdana, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Seaca, Brânceni, Călmățuiu de Sus, Năsturelu, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Nenciulești, Slobozia Mândra, Traian, Viișoara, Uda-Clocociov, Fântânele, Dracea, Bujoru, Crângu, Răsmirești, Ciuperceni.
Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Dămienești, Secuieni, Itești, Sărata.
Județul Botoșani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Mihăileni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Brăești, Săveni, Ripiceni, Concești, Văculești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni.
Județul Galați: Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgușeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Bălăbănești, Poiana, Rădești.
Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Ruginești, Movilița, Pufești, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești.
Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Banca, Vinderei, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Costești, Bogdănești, Pogana, Ivești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani.
În județele Dolj și Mehedinți, condițiile pot favoriza formarea ghețușului pe drumuri.