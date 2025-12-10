Prima pagină » Social » Atenționare cod galben de ceață în județe din sudul și sud-estul României

Atenționare cod galben de ceață în județe din sudul și sud-estul României

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață două atenționări de cod galben de ceață care vizează zone din sudul și sud-estul României, valabile până la ora 9:00.
Atenționare cod galben de ceață în județe din sudul și sud-estul României
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petre Apostol
10 dec. 2025, 07:03, Social

Meteorologii anunță ceață care va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Localitățile vizate de avertizarea de ceață:

Județele Dolj și Mehedinți: Bălăcița, Oprișor, Bâcleș, Vlădaia, Pădina, Dumbrava, Breznița-Motru.

Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Orbeasca, Peretu, Islaz, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Măldăeni, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Călinești, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Pietroșani, Conțești, Salcia, Crângeni, Lunca, Cervenia, Lița, Nanov, Vedea, Plopii-Slăvitești, Vitănești, Măgura, Suhaia, Bogdana, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Seaca, Brânceni, Călmățuiu de Sus, Năsturelu, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Nenciulești, Slobozia Mândra, Traian, Viișoara, Uda-Clocociov, Fântânele, Dracea, Bujoru, Crângu, Răsmirești, Ciuperceni.

Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Dămienești, Secuieni, Itești, Sărata.

Județul Botoșani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Mihăileni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Brăești, Săveni, Ripiceni, Concești, Văculești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni.

Județul Galați: Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgușeni, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Bălăbănești, Poiana, Rădești.

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Ruginești, Movilița, Pufești, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Corbița, Boghești.

Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Banca, Vinderei, Roșiești, Iana, Tutova, Perieni, Epureni, Grivița, Costești, Bogdănești, Pogana, Ivești, Șuletea, Băcani, Vutcani, Coroiești, Găgești, Viișoara, Dodești, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani.

În județele Dolj și Mehedinți, condițiile pot favoriza formarea ghețușului pe drumuri.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Obiecte banale care‑ți pot aduce noroc acasă în luna decembrie
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor