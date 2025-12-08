Ceață densă, cu vizibilitate scăzută în 11 județe, carosabil umed pe principalele drumuri din țară

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

La nivel național se circulă parțial pe un carosabil umed, iar pe drumuri din județele Arad, Argeș, Bihor, Caraș-Severin, Dâmbovița, Harghita, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, vizibilitatea este redusă sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN 1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună, fiind semnalate precipitații slabe sub formă de ploaie.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi ca înainte de a porni în călătorie să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l au de parcurs. În plus, să se asigure de o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.