Vizibilitate redusă pe mai multe drumuri importante din țară, din cauza ceții

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, este semnalată ceață, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, pe autostrada A1 București – Pitești, tronsonul cuprins între km. 11 și 149, precum și izolat, pe A0 Centura Capitalei, A3 București – Ploiești și pe A7 Ploiești – Focșani, carosabilul fiind umed.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, iar pe artere rutiere din județele Arad, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vâlcea vizibilitatea este redusă izolat la sub 200 metri și izolat sub 50 de metri din cauza ceții.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, DN 1 Ploiești-Brașov, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună.

În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, sunt impuse restricții de circulație pe DN 7, tronsonul kilometric 200+500 de metri – 201+500 de metri, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, pentru efectuarea unor lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic. Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și prin semaforizare.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor ca înainte de a porni în călătorie, șoferii să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseu. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure de o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată face orice manevră în condiții de siguranță, se folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, legislația rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă.