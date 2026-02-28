Prima pagină » Social » Incendiu pe A1 Sibiu-Deva și ceață densă pe zeci de drumuri din țară. Condiții dificile de circulație

Un autoturism a luat foc pe banda de urgență a autostrăzii A1, la kilometrul 273, sensul Sibiu. Simultan, ceața îngreunează traficul în zece județe.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 07:02, Social

Traficul este oprit pe banda de urgență și prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, sensul de mers Sibiu. Un autoturism a izbucnit în flăcări din cauza unei defecțiuni tehnice, fără victime.

Vizibilitatea scade sub 200 de metri, pe alocuri sub 50, în județele Argeș, Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț, Vrancea, Iași, Olt, Vaslui și Vâlcea, anunță Infotrafic.

Pe A0, A1 București-Pitești, A2, A3, A7, DN1 și DN7 se circulă pe carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate bună.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Adaptați viteza, păstrați distanța, evitați depășirile periculoase și nu folosiți telefonul la volan.

