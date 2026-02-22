Cod galben de ceață și polei în cinci județe din sud vestul țării. Vizibilitatea ar putea scădea sub 50 de metri

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează apariția ceții care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea de polei. Județele afectate sunt Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj și Mehedinți.

În județul Gorj vor fi afectate mai multe localități printre care Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțărenin sau Țicleni.

Printre loicalitășile județului Olt vizate de atenționare se numără Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu sau Verguleasa.

În Vâlcea, localitățile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești sau Tomșani se află sub avertizare.

În Dolj, fenomenul va afecta localitățile Craiova, Filiași, Podari, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești sau Breasta.

În Mehedinți se vor afla sub incidența atenționării localitățile Strehaia, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele sau Florești.