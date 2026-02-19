ANM, informare meteo: ploile și ninsorile cuprind toată România, până duminică

ANM anunță, pentru intervalul vineri, ora 2:00, duminică, ora 10:00, precipitații moderate cantitativ, polei și ghețuș. De asemenea, anunță strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor.

ANM: Ploi și ninsori

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte. În seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă însă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de

peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între – 12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.