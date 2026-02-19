Prima pagină » Meteo » ANM, informare meteo: ploile și ninsorile cuprind toată România, până duminică

ANM, informare meteo: ploile și ninsorile cuprind toată România, până duminică

ANM a emis joi o informare meteorologică valabilă între 20 februarie, ora 2:00, și 22 februarie, ora 10:00. Ploile și ninsorile pornesc din regiunile vestice și se extind treptat în majoritatea țării. Vremea aduce polei, viscol și temperaturi de până la -12 grade.
ANM, informare meteo: ploile și ninsorile cuprind toată România, până duminică
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 10:12, Știrile zilei

ANM anunță, pentru intervalul vineri, ora 2:00, duminică, ora 10:00, precipitații moderate cantitativ, polei și ghețuș. De asemenea, anunță strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

Aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor.

ANM: Ploi și ninsori

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte. În seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă însă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de
peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între – 12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Care este, de fapt, cea mai sănătoasă carne din lume. Ce spun experții în nutriție
CSID
Șoferii care nu își curăță mașinile de zăpadă vor fi amendați. Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni uriașe
Promotor