Prognoza meteo ANM: Viscol puternic, ninsori abundente și strat de zăpadă de peste 50 cm în mai multe zone

De miercuri dimineață până joi dimineață, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații

Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

Cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă

În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații

Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Alerta este în vigoare miercuri între orele 10:00 și 23:00.

Cod galben de intensificări ale vântului

În același interval, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu

viteze de 50…70 km/h.

Cod portocaliu de ninsori, strat consistent de zăpadă

Miercuri, între orele 10:00 – 16:00, în județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Cod portocaliu de ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol

puternic

Tot miercuri, între orele 10:00 – 23:00, în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20…25 cm eechivalent în apă de 20…25 l/mp).

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60…80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.

Cod galben de ninsori viscolite

Începând de miercuri, ora 23:00, până joi la ora 10:00, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge viscolit, condiții în care vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70…90 km/h.