Prima pagină » Social » Cod galben de inundaţii în cinci judeţe, până joi după-amiază

Cod galben de inundaţii în cinci judeţe, până joi după-amiază

Hidrologii au emis miercuri avertizări Cod galben de inundaţii pentru bazine hidrografice din judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș, până joi după-amiază. Atrag atenţia că pot fi depăşite cotele de atenţie pe mai multe râuri.
Cod galben de inundaţii în cinci judeţe, până joi după-amiază
Andreea Tobias
18 feb. 2026, 11:04, Social

Potrivit hidrologilor, până joi după-amiază se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Sunt vizate, în intervalul miercuri ora 11:00 – joi ora 16:00, râuri din județele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman și Argeș.

Râurile vizate de alerta Cod galben

„În intervalul 18.02.2026 ora 11:00 – 19.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Văleni (judeţele: Argeș, Olt și Teleorman)”, transmit hidrologii.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor