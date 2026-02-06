UPDATE: Avertizare hidrologică-cod roșu în județul Buzău. Se așteaptă depășiri ale cotelor de pericol pe un afluent al râului Buzău

UPDATE:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că în intervalul 05.02.2026, ora 08:00 – 06.02.2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte în 21 localități din 5 județe (Bacău, Buzău, Dolj, Dâmbovița și Vrancea).

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, respectiv pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil.

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. La acest moment, echipe specializate se află în teren, astfel încât accesul în localitate să fie reluat, în condiții de siguranță.

De asemenea, traficul rutier este blocat pe 1 drum județean (DJ 641/DJ) localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil (apa este în retragere).

În prezent se intervine în mai multe localități din județul Vrancea pentru evacuarea apei din gospodării.

Știrea inițială:

În intervalul 06.02.2026, orele 08:50 – 15:00, se pot produce creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de pericol, pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, 4 gospodării în care locuiesc 12 persoane sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov.

ISU Buzău a transmis că se află în stare de alertă operativă, monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrologice și este pregătit să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor negative.

ISU Buzău a transmis mesaje RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației pe raza localităților Vernești și Tisău. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situațșii de Urgență recomandă populației din zonele vizate: să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă; să nu traverseze râuri sau zone inundate; să respecte indicațiile autorităților; să urmărească informările oficiale transmise de instituțiile abilitate.

Situațiile de urgență pot fi semnalate prin apelarea numărului unic 112.