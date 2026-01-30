Prima pagină » Social » Un bărbat a fost împușcat la o partidă de vânătoare în județul Buzău. A fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitală

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a mobilizat vineri dimineață mai multe echipaje pentru salvarea unui bărbat care a fost împușcat la o partidă de vânătoare. Intervenția a avut loc într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat.
Laurentiu Marinov
30 ian. 2026, 11:14, Social

Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 51 de ani, din localitatea Merei, județul Buzău care a suferit o plagă împușcată la nivelul abdomenului. Potrivit salvatorilor de la ISU, la momentul identificării, bărbatul era conștient și cooperant.

La fața locului s-au deplasat: o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC); o șenilată UTV ARGO; o ambulanță SMURD; o autospecială pentru asistență și salvare (ASAS);

Intervenția a avut loc în zona Pietroasele, într-un perimetru greu accesibil, cu noroi și teren accidentat. În ciuda condițiilor dificile, pompierii au depus eforturi susținute pentru a ajunge la victimă și a o evacua în siguranță.

După localizare și acordarea primului ajutor, pacientul a fost predat echipajului elicopterului SMURD București, pentru transport de urgență la o unitate medicală de specialitate.

