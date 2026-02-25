Funcționarii unei primării din județul Buzău, dar și localnici, cercetați pentru înșelăciune privind cazarea refugiaților ucraineni

Potrivit unor surse, localnicii implicați au pretins că i-ar fi găzduit la ei acasă pe refugiații ucraineni, pentru care ar fi cerut decontarea serviciilor, iar funcționarii primăriei Calvini au fost cei care ar fi încercat să intermedieze aceste decontări.

„Vizată este activitatea funcționarilor unei unități administrativ-teritoriale și mai multor localnici, cu privire la care există bănuiala că, în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, ar fi depus în fals mai multe înscrisuri prin care atestau cazarea și hrănirea a peste 180 de refugiați din Ucraina, solicitând fără drept decontarea acestor servicii, în valoare de aproximativ 335.000 de lei”, transmite IPJ Buzău.

Totuși, potrivit polițiștilor, suma de bani a fost „blocată” în conturi, iar plata a fost anulată.

Miercuri, anchetatorii au făcut 10 percheziții domiciliare, atât la adresele localnicilor implicați, cât și la sediul primăriei, în dosarul penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, tentativă la înșelăciune și fals în declarații.