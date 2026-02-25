Percheziții la Craiova: Doi tineri modificau codurile QR ale livrărilor online pentru a nu plăti

„La data de 25 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, în municipiul Craiova, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată și tentativă la înșelăciune în formă continuată”, transmite DGPMB.

Din informațiile preliminare, doi tineri, în vârstă de 21 și 20 de ani, ar fi luat legătura cu diferite persoane care vindeau electronice pe site-uri de anunțuri.

Suspecții ar fi transmis inițial vânzătorilor documente de livrare (AWB) cu date reale și opțiune de plată ramburs, iar ulterior aceștia generau un al doilea AWB și un cod QR asociat, care însă elimina obligația de plată la livrare.

Astfel, aceștia intrau în posesia produselor fără să plătească, creând un prejudiciu estimat la 37.000 de lei.

„Persoanele vizate au fost depistate și urmează să fie conduse la sediul structurii, în vederea audierii. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată și tentativă la înșelăciune în formă continuată”, mai transmit autoritățile.