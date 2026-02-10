Prima pagină » Social » Un tânăr, cercetat pentru că ar fi dat spre închiriere apartamente care nu-i aparțineau

Un tânăr, cercetat pentru că ar fi dat spre închiriere apartamente care nu-i aparțineau

Un tânăr este cercetat că ar fi dat spre închiriere, în regim hotelier, apartamente care nu-i aparțineau. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi urmărit pe Booking.com apartamentele proprietarului erau neocupate, apoi ar fi dat anunț de închiriere separat pentru câteva nopți.
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
10 feb. 2026, 12:48

„Din datele și probele administrate în cauză a reieșit faptul că, în perioada ianuarie – mai 2024, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, ar fi închiriat în regim hotelier, fără drept, mai multe locuințe ale persoanei vătămate. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 40.000 de lei”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul a închiriat inițial cele patru apartamente ale proprietarului și așa a aflat unde sunt cheile. Tânărul de 29 de ani era cel care păstra banii, iar proprietarul nu știa că tânărul dădea spre închiriere apartamentele sale.

Marți, anchetatorii au descins la două adrese din București, în dosarul ce vizează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și urmează să fie condus la audieri, urmând ca față de acesta să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de Polițiștii Secției 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

