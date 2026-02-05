Prima pagină » Social » 58 de sectoare de plajă scoase la licitație. Terenurile fac parte din domeniul public al statului

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și se află în administrarea ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
Potrivit instituției, perioada de închiriere este de 10 ani, iar suprafețele scoase la licitație au categorii diferite de utilizare. Pentru anumite perimetre este permisă amplasarea de beach-baruri, în conformitate cu documentațiile de urbanism aflate în vigoare. Detaliile tehnice, inclusiv coordonatele și vecinătățile fiecărui subsector, sunt prevăzute în caietele de sarcini.

Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00, la registratura ANAR din București. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile, iar garanția de participare este stabilită la 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA.

Deschiderea ofertelor va avea loc în intervalul 10–12 martie 2026, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, conform programării stabilite pentru fiecare subsector.

Prin această procedură, Administrația Națională „Apele Române” urmărește valorificarea responsabilă a plajelor și dezvoltarea unor servicii turistice moderne, cu respectarea normelor de protecție a mediului costier.

