58 de sectoare de plajă scoase la licitație. Terenurile fac parte din domeniul public al statului

Potrivit instituției, perioada de închiriere este de 10 ani, iar suprafețele scoase la licitație au categorii diferite de utilizare. Pentru anumite perimetre este permisă amplasarea de beach-baruri, în conformitate cu documentațiile de urbanism aflate în vigoare. Detaliile tehnice, inclusiv coordonatele și vecinătățile fiecărui subsector, sunt prevăzute în caietele de sarcini.

Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00, la registratura ANAR din București. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile, iar garanția de participare este stabilită la 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA.

Deschiderea ofertelor va avea loc în intervalul 10–12 martie 2026, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, conform programării stabilite pentru fiecare subsector.

Prin această procedură, Administrația Națională „Apele Române” urmărește valorificarea responsabilă a plajelor și dezvoltarea unor servicii turistice moderne, cu respectarea normelor de protecție a mediului costier.