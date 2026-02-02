ANM: Răcire accentuată și ninsori. Cum va fi vremea luni și marți în Capitală

Luni, 2 februarie 2026 – vreme foarte rece

În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe pe alocuri, ce vor forma un strat de zăpadă de aproximativ 1-2 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale ce pot ajunge la 35-40 km/h dimineața. Temperaturile maxime vor fi în jur de –3°C, iar minimele între –10°C și –8°C, arată ANM.

Ninsori și viscol în noaptea de 1 spre 2 februarie

Între orele 22:40 (1 februarie) și 08:00 (2 februarie), se vor înregistra ninsori mai consistente, cu depuneri de 6-9 cm de zăpadă. Vântul va avea intensificări de 35-45 km/h, favorizând viscolul și accentuând frigul. Minima termică va fi de –9°C.

Marți, 3 februarie 2026 – temperaturi sub zero

Vremea rămâne rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi cuprinse între –1°C și 0°C, iar minimele între –8°C și –6°C. În intervalul 2 februarie, ora 08:00 – 3 februarie, ora 08:00, sunt posibile ninsori slabe dimineața, cu încă 1-2 cm de zăpadă depusă. Vântul va avea intensificări izolate de 25–35 km/h.

Atenționări meteorologice și măsuri locale

ANM avertizează că frigul va continua și între 3 februarie, ora 08:00 – 4 februarie, ora 10:00, cu maxime între –1°C și 0°C și minime între –8°C și –6°C. Informările pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii, inclusiv prin alerte de tip nowcasting.

În București, autoritățile sunt în stare de alertă. Locuitorii sunt sfătuiți să urmărească periodic anunțurile oficiale și să ia măsuri de precauție pe durata acestei perioade cu condiții meteo severe.