Prima pagină » Meteo » ANM: Răcire accentuată și ninsori. Cum va fi vremea luni și marți în Capitală

ANM: Răcire accentuată și ninsori. Cum va fi vremea luni și marți în Capitală

Primele zile din luna februarie aduc un val de frig puternic în București, cu temperaturi negative, episoade de ninsoare și vânt intens. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, nopțile și diminețile vor fi foarte reci, iar viscolul va amplifica senzația de frig.
ANM: Răcire accentuată și ninsori. Cum va fi vremea luni și marți în Capitală
Victor Dan Stephanovici
02 feb. 2026, 06:31, Social

Luni, 2 februarie 2026 – vreme foarte rece

În prima parte a zilei, cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe pe alocuri, ce vor forma un strat de zăpadă de aproximativ 1-2 cm. Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale ce pot ajunge la 35-40 km/h dimineața. Temperaturile maxime vor fi în jur de –3°C, iar minimele între –10°C și –8°C, arată ANM.

Ninsori și viscol în noaptea de 1 spre 2 februarie

Între orele 22:40 (1 februarie) și 08:00 (2 februarie), se vor înregistra ninsori mai consistente, cu depuneri de 6-9 cm de zăpadă. Vântul va avea intensificări de 35-45 km/h, favorizând viscolul și accentuând frigul. Minima termică va fi de –9°C.

Marți, 3 februarie 2026 – temperaturi sub zero

Vremea rămâne rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maximele vor fi cuprinse între –1°C și 0°C, iar minimele între –8°C și –6°C. În intervalul 2 februarie, ora 08:00 – 3 februarie, ora 08:00, sunt posibile ninsori slabe dimineața, cu încă 1-2 cm de zăpadă depusă. Vântul va avea intensificări izolate de 25–35 km/h.

Atenționări meteorologice și măsuri locale

ANM avertizează că frigul va continua și între 3 februarie, ora 08:00 – 4 februarie, ora 10:00, cu maxime între –1°C și 0°C și minime între –8°C și –6°C. Informările pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii, inclusiv prin alerte de tip nowcasting.

În București, autoritățile sunt în stare de alertă. Locuitorii sunt sfătuiți să urmărească periodic anunțurile oficiale și să ia măsuri de precauție pe durata acestei perioade cu condiții meteo severe.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Un fermier din Alba a dat lovitura cu ”Uriașul de Transilvania”. Cât costă un exemplar din gigantul de 9 kilograme premiat la expoziții internaționale
Gandul
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
Libertatea
Neti Sandu dezvăluie singura zodie cu triplu-noroc în februarie 2026: bani, carieră și relația de cuplu
CSID
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor