George Tuță, primarul Sectorului 1, despre intervențiile de deszăpezire: Situația nu este deloc bună

„Echipa noastră este pe teren de peste 9 ore, însă situația nu este deloc bună. Multe străzi din categoria urgență 0 și 1 sunt încă acoperite de zăpadă, iar pe foarte puține străzi secundare din urgența 2 s-a intervenit până în acest moment.”
Primarul a precizat că la ora 01:00 a solicitat operatorului responsabil cu deszăpezirea suplimentarea intervenției cu cele 27 de utilaje prevăzute în contract, însă acest lucru nu s-a întâmplat.
„Monitorizăm permanent activitatea operatorului, însă acesta dovedește că nu dispune nici de dotările necesare, nici de dorința de a-și respecta obligațiile contractuale”, a adăugat Tuță.
În acest context, autoritățile locale au apelat și la sprijinul echipelor care asigură întreținerea spațiilor verzi pentru a accelera curățarea străzilor.
Primarul Sectorului 1 a subliniat: „Consider că este momentul ca lucrurile să se schimbe, iar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare”.
De asemenea, edilul a precizat că luni, la ora 05:00, echipele Direcției de Mediu au început intervențiile pentru curățarea zăpezii din incinta școlilor, precum și de pe trotuarele din jurul acestora.
Meteorologii au anunțat vreme extremă în București: ger, zăpadă și vânt puternic până miercuri.