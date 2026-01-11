DRDP Craiova: Intervenție de deszăpezire la care au fost folosite peste 200 de vehicule și peste 700 de tone de material

În decursul nopții de sâmbătă spre duminică, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a efectuat acțiuni de deszăpezire pentru menținerea siguranței rutiere utilizând peste 200 de autoutilaje și aproape 770 de tone de material antiderapant.