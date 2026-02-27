Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie

Întrebat despre controversele din jurul lui Caragea, Fritz a spus că numirea a făcut-o Ministerul Economiei, și nu partidul.

„Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră. Această numire nu a fost o numire politică, nu este o numire făcută de un partid, ci o numire făcută de minister. Dar nu pot să nu observ că pentru un rol în care i se plătește 3.000 de lei pe lună într-o companie, pe care probabil 90% din români nu o cunosc, toată agitația asta publică este foarte suspectă”, spune Fritz.

Președintele USR crede că discuțiile legate de Viorel Salvador Caragea au apărut pentru că acesta „a mai făcut niște arestări”.

„Poate are ceva legătură cu faptul că domnul respectiv, după ce am citit, a mai făcut arestări fix în această companie, în viața lui de polițist și poate totuși există anumite interese să nu meargă mai departe această numire, dar astea sunt mai degrabă observațiile mele de cetățean. Încă o dată, nu este ceva ce ține de rolul meu de președinte”, a mai spus Fritz.

USR insistă cu numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al uzinei de armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, numeroase probleme, iar pentru o perioadă a fost simpatizant AUR.

Viorel Salvador Caragea a afirmat că îl cunoaște pe Radu Miruță, viceprim-ministru al țării, încă de când ministrul era copil, dar mai mult îl cunoaște pe tatăl acestuia, care a fost președintele Tribunalului Gorj.

În acest context, numirea lui Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în prezent pensionar special, în funcția de adminstrator special pentru privatizare la fabrica de armament de la Sadu a pus numeroase semne de întrebare, mai ales că în timpul când era cadru activ în Poliție, Caragea a avut numeroase probleme. Întrebat dacă este Salvador Caragea sinecura lui Radu Miruță, ministru a spus că îl cunoaște, „așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut”.

Întrebat dacă el l-a pus în funcție pe Caragea, Miruță a spus că nu ar fi avut cum să facă asta, pentru că el este la Ministerul Apărării, iar uzina de armament de la Sadu este la Ministerul Economiei.

Totuși, la Ministerul Economiei este tot un membru USR, respectiv Irineu Darău.