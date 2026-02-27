Prima pagină » Politic » Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie

Fritz despre numirea lui Salvador Caragea, „sinecura” lui Miruță: A mai făcut arestări fix în această companie

Dominic Fritz, președintele USR, spune, joi, că numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special pentru privatizare la fabrica de armament Sadu, județul Gorj, nu a fost făcută de partid, ci de Ministerul Economiei și nu înțelege „toată agitația asta publică suspectă”.
Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva
Bărbat din Sibu, reținut după ce a distrus geamurile sediului PNL Deva
USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb
USR critică PSD care nu e de acord cu numirea Roxanei Rizoiu pentru Avocatul Poporului: Au primit ceva la schimb
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, despre atacurile lui Grindeanu: Mi se pare o manevră care ar putea să creeze o criză politică
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, răspuns pentru PSD: Bolojan a făcut mai multe concesii PSD decât USR
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Fritz, la Sibiu: „Nu mai putem funcționa după răspunsurile din anii 90″
Laura Buciu
27 feb. 2026, 17:40, Politic

Întrebat despre controversele din jurul lui Caragea, Fritz a spus că numirea a făcut-o Ministerul Economiei, și nu partidul.

„Nu știu ce informații au ajuns la dumneavoastră. Această numire nu a fost o numire politică, nu este o numire făcută de un partid, ci o numire făcută de minister. Dar nu pot să nu observ că pentru un rol în care i se plătește 3.000 de lei pe lună într-o companie, pe care probabil 90% din români nu o cunosc, toată agitația asta publică este foarte suspectă”, spune Fritz.

Președintele USR crede că discuțiile legate de Viorel Salvador Caragea au apărut pentru că acesta „a mai făcut niște arestări”.

„Poate are ceva legătură cu faptul că domnul respectiv, după ce am citit, a mai făcut arestări fix în această companie, în viața lui de polițist și poate totuși există anumite interese să nu meargă mai departe această numire, dar astea sunt mai degrabă observațiile mele de cetățean. Încă o dată, nu este ceva ce ține de rolul meu de președinte”, a mai spus Fritz.

USR insistă cu numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al uzinei de armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, numeroase probleme, iar pentru o perioadă a fost simpatizant AUR.

Viorel Salvador Caragea a afirmat că îl cunoaște pe Radu Miruță, viceprim-ministru al țării, încă de când ministrul era copil, dar mai mult îl cunoaște pe tatăl acestuia, care a fost președintele Tribunalului Gorj.

În acest context, numirea lui Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în prezent pensionar special, în funcția de adminstrator special pentru privatizare la fabrica de armament de la Sadu a pus numeroase semne de întrebare, mai ales că în timpul când era cadru activ în Poliție, Caragea a avut numeroase probleme. Întrebat dacă este Salvador Caragea sinecura lui Radu Miruță, ministru a spus că îl cunoaște, „așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut”.

Întrebat dacă el l-a pus în funcție pe Caragea, Miruță a spus că nu ar fi avut cum să facă asta, pentru că el este la Ministerul Apărării, iar uzina de armament de la Sadu este la Ministerul Economiei.

Totuși, la Ministerul Economiei este tot un membru USR, respectiv Irineu Darău.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor