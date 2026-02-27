Liderii „Uniunii Salvador România” au obligația să explice numirea unui șef de centru chinologic la conducerea unei companii strategice din sistemul de apărare al țării

PSD cere conducerii USR să dispună, în regim de urgență, o verificare a circumstanțelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău.

„Inadecvarea profesională totală a persoanei numite, în raport cu funcția de conducere a unei companii de stat, cu rol strategic în sistemul de apărare al României, constituie o suspiciune rezonabilă majoră privind existența unui conflict de interese, cu implicații inclusiv de natură penală. Trebuie subliniat că Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie.

Ca atare, conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi să faciliteze numirea unui fost șef centru de dresaj de câini într-o funcție-cheie din sistemul de securitate națională, având în vedere că Uzina Mecanică Sadu produce muniție de tip NATO, necesară pentru asigurarea capacității de luptă pentru apărarea Flancului Estic”, potrivit unui comunicat de presă.

Verificările și lămuririle din partea conducerii USR, adaugă social-democrații, sunt absolut necesare întrucât numirea mijlocită de miniștrii USR afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său.

„Tăcerea liderilor USR în această chestiune nu face decât să adâncească starea de neîncredere, în condițiile în care ministrul Miruță insistă să-l susțină pe Salvador Caragea, în pofida incompetenței sale evidente în raport cu funcția în care a fost numit”, se arată în finalul comunicatului.

Viorel Salvador Caragea, noul adminstrator special al uzinei de armament Sadu, numit de ministrul USR al Economiei Irineu Darău, a fost protagonistul unui episod ciudat în anul 2010, pe vremea când era șeful Poliției Județene Gorj. A fost suspectat că a compromis o acțiune de prindere flagrant delict a unui individ din Târgu Jiu, operațiune organizată la București, de Parchetul Sectorului 4.