Rolul României în scenariile NATO dacă escaladează tensiunea în Marea Neagră

Dacă tensiunea escaladează în zona Mării Negre, România nu are nave. Care este rolul României în scenariile NATO într-o astfel de situație, explică, marți, ministrul Apărării Radu Miruță.
24 feb. 2026, 22:50, Politic

Radu Miruță a fost întrebat, marți seara, la TVR, ce se întâmplă dacă mâine tensiunea escaladează în Marea Neagră și care este rolul României în scenariile NATO.

„Noi vrem la Marea Neagră să avem un hub de securitate pe țărmul românesc. Al Uniunii Europene, dar cu cortul pus în România. Eu nu mă pot duce nici la NATO, nici la UE să folosesc cu foarte multe argumente astea dacă nu arăt că fac ceva pentru asta. Ce ține apa acum… avem patru contracte puse în SAFE pentru… avem două contracte pentru patru nave. Este ceva ce n-am avut”, spune Miruță.

De asemenea, mai există și suportul avioanelor F-16, radarele pe care le avem suplimentar și care, de pe pământ supraveghează zona Mării Negre.

„Avem ceva în plus. Nu e ca și cum situația e – cu excepția Turciei – restul țărilor riverane sunt numai îndreptățite să ceară asta. Suntem țară membră NATO. Ce se întâmplă la Marea Neagră influențează o bucată din Flancul Estic. Noi spunem, nu venim doar cu mâinile la spate și spunem, vrem noi hub de securitate la Marea Neagră. Uite, am cumpărat o corvetă, o corvetă ușoară, o navă de patrulare”, a spus Radu Miruță.

 

