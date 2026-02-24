Prima pagină » Știrile zilei » Vladimir Putin vorbește despre tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră

Vladimir Putin vorbește despre tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, la o reuniune a FSB, că există informații despre o tentativă de aruncare în aer a conductelor de gaze Turkish Stream și Blue Stream din Marea Neagră.
Vladimir Putin vorbește despre tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
Sorina Matei
24 feb. 2026, 16:19, Știrile zilei

UPDATE. Moscova va informa SUA despre utilizarea armelor nucleare în Ucraina.

Rusia va informa Statele Unite despre potențiala apariție a armelor nucleare în Ucraina, a declarat consilierul prezidențial al țării, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri internaționale.

Încercările Kievului de a obține arme nucleare vor afecta poziția Rusiei față de Ucraina, a mai declarat el, potrivit agenției de știri Interfax.

Știrea inițială: „În acest moment, primim și noi informații, propriile noastre informații operaționale. Ar trebui să apară în presă astăzi, probabil că apar deja, nu am avut încă ocazia să le analizez, dar vorbim despre o posibilă explozie a sistemelor noastre de gaze de pe fundul Mării Negre”, a declarat Vladimir Putin.

El a susținut că aceste atacuri au avut ca scop sabotarea procesului de pace.

Blue Stream este conceput pentru a furniza gaze naturale rusești către Turcia prin Marea Neagră, ocolind țările terțe. TurkStream este o conductă de export de gaze din Rusia către Turcia prin Marea Neagră.

La același bilanț, președintele rus a vorbit și despre faptul că are „informații despre intenția de a folosi componenta nucleară, adversarul nu ezită să folosească orice mijloace„.

Adversarii Moscovei știu cum s-ar putea încheia orice atac asupra Rusiei sau asupra forțelor rusești folosind „un element nuclear”, a declarat Putin în discursul său.

În 2023, Rusia a respins inspecțiile asupra siturilor sale nucleare, pe măsură ce tensiunile cu SUA au crescut din cauza războiului din Ucraina.

Și-a actualizat doctrina nucleară în 2024, stabilind scenariile defensive în care ar lua în considerare utilizarea acestora.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
6 semne ale zodiacului chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 24 februarie 2026
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor