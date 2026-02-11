Alertă de poluare în Marea Neagră: o scurgere de ulei a ucis mii de păsări și viețuitoare marine

Informațiile au fost comunicate miercuri de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Potrivit autorităților, rezervoarele avariate se aflau în apropierea estuarului Adzhalyk, lângă orașul Odesa, iar o parte din ulei s-a scurs în mare. Personalul parcului național monitorizează în prezent o zonă contaminată de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Reprezentanții centrului spun că, deși o mare parte din ulei s-a polimerizat în timp și s-a depus pe fundul Golfului Odesa, pelicula rămasă la suprafață continuă să afecteze ecosistemul. „Pelicula de la suprafață restricționează accesul oxigenului și îngreunează respirația organismelor marine. În timpul ultimei furtuni, acest lucru a dus la moartea în masă a crabilor”, au transmis aceștia, citați de Ukrainska Pravda.

Poluarea afectează și păsările din zonă

Autoritățile ucrainene au descris incidentul drept „un nou act de terorism ecologic” în Marea Neagră, subliniind că loviturile asupra porturilor și infrastructurii industriale civile „nu creează doar amenințări la adresa vieții oamenilor, ci distrug și ecosistemele, cu consecințe care se extind mult dincolo de câmpul de luptă”.

Efectele poluării nu se limitează însă la viața marină. Ivan Rusiev, șeful departamentului științific al Parcului Național Lagunele Tuzly, a scris pe rețelele sociale că scurgerea de ulei a afectat numeroase viețuitoare marine, inclusiv pești, moluște, alge și alte forme de viață din mare, dar și păsările din zonă.

Aproximativ 5.000 de păsări au murit

Potrivit acestuia, în urma furtunilor puternice din ultimele săptămâni, pe țărm au fost aduse în mod constant păsări moarte. „După furtuni, în medie aproximativ șapte păsări pe kilometru de coastă au fost găsite pe țărm”, a explicat Rusiev, menționând că printre speciile identificate se numără corcodei mari, corcodei cu gât negru, lișițe, cufundari cu gât roșu, rațe sălbatice, lebede și cormorani.

Din observațiile făcute până acum, precum și din numărul mic de păsări salvate, specialistul estimează că amploarea pierderilor este mult mai mare. „Pe baza datelor privind păsările vii preluate pentru reabilitare, dintre care doar un procent foarte mic supraviețuiește, precum și a observațiilor din teren după ce cadavrele au fost aduse la mal, se poate estima că scurgerea de ulei din Golful Odesa a dus la moartea a aproximativ 5.000 de păsări”, a spus Rusiev.

Puține păsări salvate supraviețuiesc

La Grădina Zoologică din Odesa a fost amenajat un punct de primire pentru păsările afectate. Directorul instituției, Ihor Biliakov, a precizat că păsările salvate sunt curățate de ulei, uscate și eliberate ulterior în natură, însă rata de supraviețuire rămâne scăzută.

Efecte pe termen lung

Autoritățile ucrainene au avertizat că efectele poluării pot continua pe termen lung. Chiar dacă o parte din ulei s-a depus pe fundul mării, reziduurile revin la suprafață în timpul furtunilor, afectând în continuare fauna și ecosistemele din zona de coastă.