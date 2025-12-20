Zelenski acuză Rusia că încearcă să blocheze ieșirea Ucrainei la Marea Neagră

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Rusia urmărește să limiteze accesul țării sale la Marea Neagră.

Afirmația sa vine după mai multe zile de atacuri aeriene puternice asupra porturilor și infrastructurii energetice din regiunea Odesa, dar și asupra unei rute spre granița cu Republica Moldova.

Potrivit liderului de la Kiev, forțele rusești au lansat o serie de atacuri cu drone și rachete într-o zonă relevantă pentru comerțul extern și aprovizionarea cu combustibil a Ucrainei.

Acțiunile au loc după ce Moscova a amenințat public că va izola „Ucraina de la mare”.

Seria aceasta de atacuri are loc într-un moment în care Statele Unite încearcă să obțină un acord diplomatic pentru încheierea războiului.

Ucraina a avut discuții cu reprezentanții americani vineri, iar negociatorii Statelor Unite urmau să aibă întâlniri cu oficiali ruși sâmbătă, în Florida.

„Situația din regiunea Odesa este dificilă din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare și logisticii. Rusia încearcă din nou să restricționeze accesul Ucrainei la mare și să blocheze regiunile noastre de coastă”, a declarat Zelenski reporterilor de la Kiev.

El a mai spus că scopul Moscovei este „să semene haos, să exercite presiune morală în timpul iernii, astfel încât să nu existe combustibil, nici provizii alimentare, astfel încât să existe probleme cu proviziile medicale”.

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat că atacul de sâmbătă asupra portului Pivdennyi a afectat rezervoare de depozitare.

Compania elvețiană Allseeds a transmis că trei tancuri cu ulei de floarea-soarelui au luat foc în Pivdennyi. Un angajat a murit, iar alți doi au suferit răni.

Ministerul Apărării din Rusia nu a oferit un punct de vedere imediat.

Kremlinul susține că infrastructura economică a Ucrainei reprezintă o țintă militară legitimă în conflictul care se apropie de patru ani.

Accent pe regiunea Odesa

Începând de joi, armata rusă a lovit de cel puțin cinci ori un pod peste râul Nistru, în apropierea satului Mayaky, la sud-vest de Pivdennyi, a spus Oleksii Kuleba.

Podul face legătura între zonele separate de râu și căile de acces maritime și este principala rută de transport spre vest, către punctele de frontieră cu Moldova.

Ruta asigura aproximativ 40% din necesarul de combustibil al Ucrainei, potrivit lui Kuleba.

Autoritățile ucrainene au construit un pod ponton și au direcționat transporturile prin alte regiuni, pentru a menține fluxul de bunuri civile și comerciale.

„Este posibil ca accentul războiului să se fi mutat spre Odessa”, a spus Kuleba, care a avertizat că atacurile „nebunești” ar putea deveni și mai puternice.

Săptămâna trecută, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene rusești asupra regiunii Mării Negre a avariat infrastructura energetică și a provocat pene de curent în portul Odessa.

Sute de mii de civili au rămas fără electricitate timp de mai multe zile.

În luna decembrie, atacurile asupra porturilor au avariat și trei nave sub pavilion turcesc.

Vladimir Putin a declarat că va tăia accesul Ucrainei la Marea Neagră ca reacție la atacurile cu drone lansate de Kiev asupra petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă”, ce încalcă sancțiunile impuse Moscovei.

Ucraina susține că aceste nave transportă petrol, principala sursă de finanțare a Rusiei pentru războiu.