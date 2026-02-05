Reforma lui Bolojan, contestată de sindicatul angajaților Guvernului: acuzații de „guvernare de tip solo” și forțare a Constituției

Potrivit reprezentanților sindicatului, reforma ar urma să fie adoptată săptămâna viitoare prin angajarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției, după ce proiectul a intrat în circuitul de avizare, se arată în comunicatul transmis de aceștia.

SAALG susține că această procedură ar permite modificarea masivă a regimului funcției publice, a raporturilor de muncă din sectorul public și a arhitecturii administrației fără o dezbatere reală în Parlament și cu o consultare publică redusă la nivel formal.

În opinia sindicatului, abordarea echivalează cu o „trecere prin Parlament fără Parlament” și reflectă un stil de conducere caracterizat drept o guvernare de tip „solo”, în care deciziile majore sunt concentrate la nivelul premierului.

Critici privind lipsa de claritate legislativă

SAALG arată că proiectul privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice combină dispoziții temporare cu soluții permanente, suspendă norme esențiale, introduce excepții largi și creează puteri discreționare fără criterii și garanții, sub pretextul urgenței.

Sindicatul avertizează că această lipsă de claritate normativă afectează cerințele de previzibilitate și coerență ale legii, prevăzute de Constituție. În plus, mecanismul excepțiilor aprobate prin memorandum guvernamental ar transfera Executivului puterea de a decide discreționar cine intră sub interdicții și cine este exceptat, fără transparență și control parlamentar.

Mai mult, sindicaliștii critică și proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și modificarea unor acte normative, susținând că acesta restrânge de facto drepturi legate de muncă și protecția socială.

Totodată, SAALG afirmă că proiectul creează riscul unui tratament diferențiat nejustificat între angajați și reduce rolul dialogului social la o consultare formală. Aceștia avertizează asupra introducerii unor repere bugetare imprecise, care ar putea afecta transparența procesului financiar public.

Acuzații de ocolire a Parlamentului și concentrare a puterii

Reprezentanții SAALG susțin că suprapunerea acestor vulnerabilități peste procedura angajării răspunderii Guvernului accentuează riscul de neconstituționalitate, prin eliminarea dezbaterii reale exact în momentul în care impactul reformei este major.

În opinia sindicatului, reforma administrativă este promovată prin improvizație legislativă și prin marginalizarea Parlamentului, ceea ce confirmă un model de guvernare de tip „solo”.

De aseemnea, SAALG afrmă că inclusiv parteneri din coaliția de guvernare au cerut o abordare mai echilibrată și transparentă a reformei.

„Când în jurul numelui premierului se rostogolesc suspiciuni publice de trafic de influență și intermediere, ne-am fi așteptat la explicații și măsuri de igienă instituțională. În schimb, asistăm la o accelerare forțată a unei reforme, într-un moment în care opinia publică cere clarificări. Pentru a fi limpede: sindicatul nu va rămâne pasiv. Dacă Guvernul va insista să forțeze reforma după bunul plac al premierului, vor fi utilizate toate instrumentele legale și instituționale pentru a opri acest derapaj, pentru că, într-un stat de drept, Constituția nu este un document consultativ și nu poate fi ocolită prin procedura asumării răspunderii”, a declarat președintele SAALG.

Solicitările formulate public de SAALG

Sindicatul cere:

1. oprirea asumării răspunderii pe un pachet care afectează drepturile și cariera lucrătorilor din administrația publică și funcționarea instituțiilor publice;

2. separarea strictă a dispozițiilor temporare de cele permanente și eliminarea ușilor laterale de excepție prin memorandum;

3. reguli clare, criterii verificabile, garanții împotriva arbitrariului și consultare efectivă;

4. să înceapă reforma prin clarificarea publică și închiderea oricărui mecanism de intermediere și trafic de influență invocat în spațiul public în legătură cu accesul la premier.