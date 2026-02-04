Guvernul amână liberalizarea pieței gazelor și introduce un preț administrat pentru populație până în martie 2027. Presiune pe Hidroelectrica pentru stocare și „obiectiv strategic” pentru Liberty Galați

Potrivit premierului, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027 ar urma să existe o perioadă cu preț administrat la gaze pentru toți consumatorii casnici, astfel încât tariful să rămână stabil pe tot parcursul anului. Pentru celelalte categorii de consumatori, Bolojan a indicat că plafonul nu ar mai urma să se aplice.

„Așa cum știți, trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea prețului la gaze, dar în același timp trebuie să protejăm și cetățenii României de puseul de inflație posibil, care ar putea să apară pe fondul creșterii prețurilor la gaz necontrolate. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027 România va avea un avantaj important în sensul în care, așa cum am spus, vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să ne ducă la o scădere a prețului gazelor și să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea iarna în perioadele când avem ger. Asta înseamnă că anul 2027, când vom avea această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Propunem, deci, ca între 1 aprilie, anul acesta, sfârșitul lunii martie, și sfârșitul lunii martie 2027, să existe o perioadă tranzitorie cu un preț care nu va mai fi plafonat, ci un preț administrat pentru consumatorii casnici”, a declarat premierul.

Proiectul Neptun Deep reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro, la care contribuie în mod egal partenerii Romgaz, deținută de statul român, prin Ministerul Energiei, în proporție de 70,5%, OMV Petrom, operator, controlată de grupul omonim de la Viena și la care statul, tot prin Ministerul Energiei, care deține 20,69% din acțiuni. Producția totală anuală va fi de aproximativ 8 miliarde metri cubi.

Startul producției de gaze naturale din Neptun Deep, implicit creșterea ofertei pe piață, ar putea avea un impact asupra prețurilor, într-un context în care intervine si interdicția asupra gazului rusesc, a confirmat Franck Neel, membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de gaze și energie, miercuri, la întrebarea reporterului Mediafax în cadrul conferinței de presă online de prezentare a rezultatelor anuale pereliminare.

Potrivit declarațiilor de miercuri seara ale premierului, această măsură înseamnă că vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul, de la producător la transportator, la distribuitor și la furnizor, iar prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor.

„Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon, dar așa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri care sunt sub plafon. În felul acesta protejăm populația, nu angajăm cheltuieli de la bugetul de stat și eliminăm problemele care au apărut în anii trecuți, când schemele de plafonare au fost de așa natură făcute încât au permis unor furnizori, unor traderi să deruleze operațiuni care au însemnat creșterea prețului, iar statul a trebuit să plătească diferențele de preț și și astăzi mai avem restanțe de plăți în această zonă”, a amintit șeful Executivului.

Stocare mai mare de energie și rol pentru Mintia și Iernut din 2027

În același context, premierul a spus că executivul urmărește întărirea sistemului energetic și creșterea capacităților de stocare, anunțând că va „pune presiune pe Hidroelectrica” în acest sens.

„Este important să ne creștem capacitățile de stocare, vom pune presiune pe Hidroelectrica”, a afirmat Bolojan.

El a menționat și rolul centralelor de la Mintia și Iernut – cu o capacitate de producție instalată de peste 2.100 MW – în echilibrarea sistemului energetic național, susținând că acestea vor ajuta, din 2027, la valorificarea resursei suplimentare de gaz din Marea Neagră.

„Centralele de Mintia și Iernut vor echilibra sistemul energetic național și pun în valoare din 2027 resursa suplimentară de gaz din Marea Neagră”, a spus premierul.

Liberty Galați, vizat ca obiectiv strategic

Premierul a mai anunțat că Guvernul își propune să declare Combinatul Liberty de la Galați drept obiectiv de importanță strategică, fără a detalia în acest moment pașii administrativi sau implicațiile măsurii.

„Combinatul Liberty de la Galați ne propunem să-l declarăm obiectiv de importanță strategică”, a precizat Bolojan.

Restanțele statului față de furnizori

De amintit că statul are că statul are de decontat în contul plafonării, restanțe de aproximativ 9 miliarde de lei, și, din informațiile recente ale Mediafax, oficialii promit includerea în bugetul din acest an a unei linii de alocare de 6 miliarde de lei.

Mai concret, statul român, prin Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), mai are de verificat și, dacă nu sunt inadvertențe, de validat, peste 9,5 miliarde de lei, conform informațiilor exclusive ale Mediafax, sumă pe care furnizorii de energie electrică și gaze naturale au suportat-o în contul schemelor recente de plafonare și compensare a prețurilor și care trebuie să le-o deconteze.

Din cele 6 miliarde de lei discutați, deci cam 75% din total, 4 miliarde de lei vor fi cerute în bugetul Ministerului Muncii, pentru decontarea sumelor aferente facturilor trimise la Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul Energiei (ANRE) pentru consumatorii casnici, iar 2 miliarde de lei, la Ministerul Energiei, pentru clienții noncasnici.

Din această sumă, 4 miliarde de lei vor fi cerute în bugetul Ministerului Muncii, pentru decontarea sumelor aferente facturilor trimise la Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul Energiei (ANRE) pentru consumatorii casnici, iar 2 miliarde de lei, la Ministerul Energiei, pentru clienții noncasnici.

Propunerile de alocări bugetare sunt discutate în prezent la nivel instituțional și urmează decizia și în coaliție, estimându-se că bugetul pe 2026 va fi aprobat la finalul lunii februarie.