Românii vulnerabili vor putea primi 1.200 de lei pe an pentru energie și gaze, iar furnizorilor li s-au promis 6 mld. lei la buget. Proiectul schemei care va înlocui plafonarea – SURSE

Ministerul Energiei lucrează în prezent la un proiect de act normativ prin care să se introducă un mecanism de ajutor pe baza de tichete lunare pentru persoanele vulnerabile, pe modelul celui aplicat la energie din 1 iulie, document care va echivala cu încheierea oficială a actualei scheme de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, valabilă până la 31 martie, potrivit surselor Mediafax apropiate deciziei.

Subiectul a fost discutat pe toate părțile, joi, de conducerea Ministerului cu reprezentații industriei, iar proiectule este în lucru împreună și cu specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale, care vor actualiza platforma de înscriere și validare a cererilor de ajutor la energie electrică, pentru a o adapta și pentru gaze.

Astfel, oficialii iau în calcul un tichet în valoare de 100 de lei lunar, care să fie acordat timp de șase luni în sezonul rece, din octombrie și până în martie, inclusiv.

Mai mult, decidenții vor să crească actualul plafon de venit pentru declararea eligibilității beneficiarilor de la aproximativ 1.900 de lei la în jur de 2.500 de lei lunar.

În acest fel, numărul beneficiarilor reali ar putea să crească, pentru că, de exemplu în cazul mecanismului la energie, s-a estimat un număr de beneficiari de 2 milioane de gospodării, respectiv aproximativ 4 milioane de persoane, dar doar în jur de 800.000 de români dintre cei sub 1 milion înscriși au fost validați și doar jumătate, aproximativ 400.000 au plătit efectiv factura folosind și tichetul primit, arată sursele exclusive Mediafax.

De precizat că amânarea unei decizii privind viitorul schemei de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie, poate afecta prețul real din piață și pentru viitoarele abonamente, au avertizat recent reprezentanții furnizorilor, la solicitarea Mediafax, după declarațiile ministrului Energiei privind o eventuală ieșire graduală din schemă.

Cum va funcționa mecanismul

În esență, din 1 aprilie, prin noile mecanisme în curs de adoptare, se va folosi aceeași platformă pentru validarea ambelor tichete la energie și gaze, dar cu includerea în factură, prin cod de bare sau QR, nu tichet electronic și fără implicarea factorilor poștali.

Astfel, românii vulnerabili ar putea primi, pe an, tichete la energie de 600 de lei (50 de lei x12) și tot atât și la gaze (100 de lei x 6), ceea înseamnă 1.200 de lei pe an, dacă se menține statutul în fiecare dintre cele 12 luni.

Pentru a capta bunăvoința furnizorilor pentru implementarea acestui mecanism direct în factură, în contextul în care statul are de decontat în contul plafonării, restanțe de aproximativ 9 miliarde de lei, oficialii promit, pe de o parte, o decontare rapidă, la 30 de zile, a ajutorului din factură, dar și includerea în bugetul din acest an a unei linii de alocare de 6 miliarde de lei.

Statul român, prin Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), mai are de verificat și, dacă nu sunt inadvertențe, de validat, peste 9,5 miliarde de lei, conform informațiilor exclusive ale Mediafax, sumă pe care furnizorii de energie electrică și gaze naturale au suportat-o în contul schemelor recente de plafonare și compensare a prețurilor și care trebuie să le-o deconteze.

Din cele 6 miliarde de lei discutați, deci cam 75% din total, 4 miliarde de lei vor fi cerute în bugetul Ministerului Muncii, pentru decontarea sumelor aferente facturilor trimise la Autoritatea Națională de Reglementare din domeniul Energiei (ANRE) pentru consumatorii casnici, iar 2 miliarde de lei, la Ministerul Energiei, pentru clienții noncasnici.

Propunerile de alocări bugetare sunt discutate în prezent la nivel instituțional și urmează decizia și în coaliție, estimându-se că bugetul pe 2026 va fi aprobat la finalul lunii februarie.